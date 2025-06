A Dronero un’intera giornata dedicata alla biodiversità: arriva il BioBlitz

Una giornata immersi nella natura per osservare, conoscere e condividere. Sabato 5 luglio Dronero ospita “BioBlitz – Citizen Science e inventario biologico partecipativo”, un evento gratuito e aperto a tutti dedicato alla biodiversità e alla scienza partecipata, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla tutela dell’ambiente.

Viviamo in un’epoca segnata da quello che gli esperti definiscono “analfabetismo naturalistico”: una distanza crescente tra l’uomo e gli altri organismi viventi. Proprio per colmare questo divario, il Comune di Dronero, con il contributo del Bando “Percorsi di sostenibilità – Misura 3 Biodiversità” della Fondazione CRC, ha scelto di promuovere un’iniziativa scientifica dal forte impatto educativo e sociale, con la collaborazione del Centro Studi Cultura e Territorio APS, dell’AFP di Dronero, di Legambiente Cuneo, Pro Natura Cuneo, Associazione Naturalistica Piemontese (A.N.P.), Riserva della Biosfera del Monviso e City Nature Challenge.

Le attività del BioBlitz Dronero si svolgeranno al BioBaseCamp, allestito presso la Sala Chegai in via IV Novembre 7, e alterneranno momenti di osservazione sul campo e approfondimenti tematici, con l’ausilio dell’applicazione iNaturalist, utile per registrare e condividere le osservazioni. Il programma inizia alle 6:30 con il benvenuto, seguito da sessioni dedicate all’ornitologia, allo studio del fiume, della botanica e degli insetti impollinatori, fino all’approfondimento serale su falene e pipistrelli, in programma dalle 20:30 alle 22:30.

L’evento è il culmine di un percorso formativo iniziato nei mesi precedenti con due incontri dedicati alla Citizen Science e all’utilizzo degli strumenti digitali per il monitoraggio ambientale. Tutti i dati raccolti saranno successivamente analizzati e, in autunno, verranno pubblicati in un Inventario Biologico del Comune di Dronero.

Per partecipare è consigliata l’iscrizione tramite il modulo online o i QR code presenti sul materiale promozionale.

Per ulteriori informazioni: marika.abba@afpdronero.it