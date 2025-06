Più di 1.600 studenti in visita al percorso multimediale MEMO4345 di Borgo San Dalmazzo

Nel corso dell’anno scolastico 2024/25 il percorso multimediale MEMO4345 a Borgo San Dalmazzo ha accolto un buon numero di studenti impegnati in visite didattiche e laboratori di approfondimento.

Negli ultimi nove mesi sono state 82 le classi della Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado a partecipare alle attività proposte dall’allestimento multimediale che dà voce al Memoriale della Deportazione. Coinvolti più di 1.600 studenti e circa 100 insegnanti provenienti da tutto il Cuneese, dal resto del Piemonte, regioni limitrofe e Francia.

A meno di 4 anni dall’apertura, MEMO4345 supera così gli oltre 6.600 visitatori nella fascia d’età scolare compresa tra gli 11 e i 20 anni. La proposta didattica di MEMO4345 può contare sul supporto dell’Aula Digitale, la web app ( disponibile qui ) che promuove e valorizza l’intenso scavo su fondi archivistici e bibliografici alla base del percorso espositivo, riferito ad un campionario umano della persecuzione antiebraica confluito a Borgo San Dalmazzo dall’intero continente europeo. Lo strumento è pensato in prima battuta come modello di approfondimento per insegnanti sulla tematica della Shoah e come supporto digitale per l’utilizzo in classe e in forma autonoma da parte degli studenti.

L’Aula Digitale di MEMO4345 mette inoltre a disposizione un canale podcast in tre lingue (italiano, inglese, francese). Il materiale digitale è stato di supporto all’attività delle classi sul tema della Shoah in chiave multidisciplinare ed ha permesso la fruizione libera dello spazio anche da parte del pubblico e dei visitatori stranieri; quasi 3.000 gli ascolti generati in un anno.

Nel mese di novembre 2024, grazie al coordinamento e sostegno dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, è stato proposto un ciclo di incontri intitolato “Memoria Libertà Diritti”. L’iniziativa, appoggiata dalle Città di Cuneo e di Borgo San Dalmazzo attraverso i due luoghi della cultura Museo Casa Galimberti e MEMO4345, ha promosso un corso di formazione e aggiornamento sul tema della Shoah pensato appositamente per i docenti.