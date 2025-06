Cuneesi in Val Pusteria

Una cinquantina di viaggiatori di Cuneo e paesi limitrofi ha affrontato, nei giorni dal 22 al 24 giugno, un viaggio in pullman in Val Pusteria (Alto Adige), per conoscere la storia e la cultura. di questa parte d’Italia, ammirarne i monumenti e gli spettacolari scenari delle montagne che la abbracciano.

Immagine dello spettacolare lago di Braies

La prima tappa ha avuto luogo a Bressano, di cui sono stati visitati il centro storico e le principali chiese, per poi dirigersi, percorrendo strade immerse tra dolci pascoli e fitte foreste, verso il lago di Braies, dalle acque di color smeraldo, reso noto dalla fiction televisiva “Un passo dal cielo”, percorrendone il perimetro per godere degli spettacolari panorami che lo circondano.

La chiesa "rotonda" di San Michele, a Novacella

Sono poi state visitati i centri cittadini, i monumenti e le chiese delle città di Dobbiaco, con sosta nei pressi dell’omonimo lago e di San Candido, dalla quale si sono potute ammirare le spettacolari Dolomiti.

Il lago di Dobbiaco

Nel terzo ed ultimo giorno il gruppo cuneese ha fatto sosta a Brunico, città situata ai piedi del Plan de Corones, che ha la caratteristica di avere la strada principale curvilinea, per cercare di limitare le raffiche di vento, che offre alla vista facciate colorate e negozi tipici.

Nel complesso è stata una bella tre giorni, accompagnata dal bel tempo, con temperature al di sopra dei 35 gradi, salvo un temporale, scatenatosi verso il tardo del pomeriggio del lunedì a San Candido, quanto i cuneesi erano ormai in procinto di salire sul pullman.