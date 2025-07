Comune di Cuneo: al via l’adeguamento digitale della piattaforma SUAP con fondi PNRR

Il Comune di Cuneo ha avviato l’adeguamento tecnologico della propria piattaforma SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento, finanziato con risorse europee Next Generation EU per un importo di 37.618,70 euro, è stato affidato mediante procedura diretta alla società Technical Design S.r.l., già fornitrice del sistema attuale.

L’obiettivo è garantire la piena digitalizzazione e interoperabilità della piattaforma, conformandola alle nuove specifiche tecniche, per migliorare l’accesso e la gestione delle procedure amministrative relative alle attività produttive e all’edilizia.