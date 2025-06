Tenersi in movimento: un toccasana fisico e mentale

Perché tenersi in movimento è davvero così importante per il tuo benessere psico-fisico e in che modo sostiene la salute dell'organismo? Scopriamolo insieme.

Tenersi in movimento e fare esercizio fisico può migliorare drasticamente la tua salute personale e ridurre il rischio di sviluppare malattie come diabete di tipo 2 , cancro e patologie cardiovascolari.

Queste due pratiche, infatti, sono dei veri e propri toccasana che hanno il potere di esercitare benefici immediati e a lungo termine per la salute. Un'attività fisica regolare può incrementare la tua qualità di vita; e bastano appena 30 minuti di esercizio al giorno per godere appieno di questi benefici.

Talvolta, però, anche se segui un corretto stile di vita, se ami fare sport o lo pratichi di professione, potresti avere bisogno di integrare supplementi specifici che ti supportino mentre fai attività e nella fase di recupero energetico post-sforzo.

Per questo, si rendono utili prodotti ad hoc studiati per chi pratica con costanza attività fisica: questi includono integratori alimentari, supplementi nutrizionali, acqua batteriostatica per iniezioni , ma anche accessori che semplificano il lavoro come shaker, dosatori e misurini, che spesso non sono forniti in dotazione ma vanno acquistati in separata sede.

Andiamo dunque a scoprire esattamente perché l'attività fisica giova all'organismo e al tuo benessere mentale.

Buona lettura!

Benessere mentale a 360°

A oggi, sono numerosi gli studi che hanno dimostrato come l'esercizio fisico aiuti a combattere in modo efficace la depressione. Poiché esistono diverse opinioni a riguardo, di seguito riportiamo i pareri più condivisi.

L'allenamento fisico può imporre uno STOP ai pensieri negativi e aiutarti a distrarti dalle tue preoccupazioni quotidiane.

Fare sport in compagnia ti offre l'opportunità di coltivare i contatti sociali.

Più fai attività fisica, più migliori la qualità di umore e sonno.

L'attività fisica può modificare i livelli di alcune sostanze chimiche nel cervello, come serotonina, endorfine e, soprattutto, ormoni dello stress.

Una breve lista di linee guida per l'attività fisica

Non dimenticarti che fare qualsiasi tipo di attività fisica, anche se "random", è sicuramente meglio che non farne alcuna. Se al momento conduci uno stile di vita sedentario, inizia ad allenarti un po' alla volta e aumenta gradualmente il ritmo fino a raggiungere la frequenza consigliata.

Inoltre, è importante cercare di tenersi attivi per la maggior parte dei giorni della settimana (preferibilmente tutti), concedendosi momenti di riposo attivi. A questo scopo, cerca di "portare a casa" da 150 a 300 minuti (da 2 ore e mezza a 5 ore) di attività fisica a intensità moderata oppure da 75 a 150 minuti (da 1 ora e 15 minuti a 2 ore e mezza) di attività ad alta intensità, oppure combina le due modalità.

Infine, allenati specificatamente per rafforzare la muscolatura almeno 2 volte alla settimana.

Conclusioni

Per mantenerti in salute e ridurre il rischio di contrarre gravi problemi di salute, dunque, professionisti del campo e ricercatori consigliano di eseguire un minimo di 30 minuti di attività fisica a intensità moderata preferibilmente tutti i giorni, dando il giusto tempo alla muscolatura di riprendersi e recuperare tra un allenamento e l'altro.

Tuttavia, non dimenticarti che questo approccio rappresenta soltanto una parte di uno stile di vita sano e che, per godere di buona salute, devi necessariamente anche consumare una dieta bilanciata ricca di frutta, verdura, cerali perlopiù integrali, latticini, frutta a guscio, legumi, uova, carne magra e pesce ricco di grassi, cercando di limitare al massimo il consumo di grassi saturi, zuccheri e sodio.























