Opportunità di lavoro nel Roero: azienda di serramenti cerca collaboratore per officina e posa in opera

Una solida realtà artigianale nel settore dei serramenti, con sede nel cuore del Roero, è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire stabilmente nel proprio organico. L’azienda ha avviato una selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, offrendo un’opportunità concreta a chi desidera crescere professionalmente in un contesto dinamico e strutturato, senza l’obbligo di trasferte.

La Posizione Offerta

Il ruolo prevede attività di supporto in officina e aiuto nella posa in opera di serramenti. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore: la formazione avverrà direttamente sul campo, a fianco di professionisti esperti. Si tratta di un lavoro manuale e tecnico, ideale per chi ha buona manualità, spirito pratico e desiderio di imparare un mestiere richiesto e stabile.

Requisiti Richiesti

Serietà e affidabilità , caratteristiche fondamentali per entrare a far parte del team.

, caratteristiche fondamentali per entrare a far parte del team. Attitudine al lavoro di squadra e alla collaborazione con colleghi esperti.

e alla collaborazione con colleghi esperti. Residenza nella zona del Roero o comuni limitrofi.

o comuni limitrofi. Patente B e auto propria per raggiungere comodamente la sede operativa.

Cosa Offre l’Azienda

Contratto a tempo indeterminato dopo iniziale periodo di prova.

dopo iniziale periodo di prova. Ambiente di lavoro familiare e stabile , attento alla crescita del personale.

, attento alla crescita del personale. Nessuna trasferta: il lavoro si svolge interamente in sede o presso cantieri in zona.

Come Candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato, corredato da una breve presentazione, all’indirizzo email dell’azienda inforoeroserramenti@gmail.com. È gradito anche un contatto telefonico per fissare un colloquio conoscitivo.

"Non cerchiamo CV perfetti, ma persone motivate, serie e con voglia di costruirsi un futuro con noi" — fanno sapere dall’azienda.

Un’opportunità da non perdere

In un momento storico in cui la stabilità lavorativa è sempre più rara, questa proposta rappresenta una vera occasione per giovani (e non solo) del territorio che desiderano avviare una carriera artigianale con prospettive concrete. Il settore dei serramenti è in forte espansione e offre continuità, formazione e crescita nel tempo.