Destinazione Capo Nord, il viaggio di una vita: un’esperienza unica firmata Cacao Viaggi e Controtendenza Viaggi

Ci sono viaggi che si fanno per staccare, per rigenerarsi, per divertirsi e altri che restano dentro per tutta la vita. Il viaggio a Capo Nord organizzato da Cacao Viaggi e Controtendenza Viaggi rientra senza dubbio nella seconda categoria. Questa è molto di più di una vacanza: è un’esperienza profonda, un percorso che attraversa l’Europa e accompagna chi parte fino a uno dei luoghi più estremi e simbolici del nostro continente.

Arrivare a Capo Nord significa spingersi oltre i confini abituali, vedere il mondo cambiare chilometro dopo chilometro, sentire il tempo rallentare mentre il paesaggio si fa sempre più essenziale. È un viaggio che parla di strada, di silenzi, di luce che non tramonta mai e di natura potente, dove l’uomo torna a sentirsi piccolo, ma incredibilmente vivo. Le lunghe percorrenze non pesano, diventano parte del racconto, momenti di condivisione, osservazione e attesa.

Questo itinerario è pensato per chi ama viaggiare davvero, senza fretta, con il gusto della scoperta e con la sicurezza di un’organizzazione solida. Attraversare Germania, Scandinavia e Lapponia per assaporare culture diverse, città eleganti, villaggi remoti, fiordi, strade leggendarie e spazi aperti che difficilmente si dimenticano. Capo Nord è un traguardo emotivo, uno di quei luoghi che almeno una volta nella vita andrebbero visti con i propri occhi.

Il programma si sviluppa nell’arco di 15 giorni, con partenza da Cuneo giovedì 9 luglio in pullman gran turismo dotato di ogni confort e molto comodo anche per le persone alte, con ampi spazi tra i sedili per allungare le gambe. Dopo l’ingresso in Germania e una prima notte a Erfurt, il viaggio prosegue verso la Danimarca, con traghetto e soggiorno a Copenaghen, città vivace e affascinante, visitata con guida locale. Dalla Danimarca si entra in Svezia fino a Stoccolma, dove sono previste visite guidate tra musei, isole e quartieri storici.

Si risale poi verso nord, passando da Umea e attraversando la Lapponia fino a Rovaniemi, sul Circolo Polare Artico, con la visita al Villaggio di Babbo Natale. L’ingresso in Norvegia porta a Karasjok, cuore della cultura Sami, e quindi al momento più atteso: Capo Nord, con la sua scogliera affacciata sull’oceano e il celebre globo.

Il rientro è un susseguirsi di meraviglie: Alta, Narvik, Trondheim, la Strada dell’Atlantico definita la più panoramica al Mondo, Alesund, la crociera nel fiordo di Geiranger e infine Oslo, da cui è previsto il volo di ritorno per giovedì 23 luglio. Un viaggio intenso, completo e curato in ogni dettaglio, pensato per chi vuole portare a casa molto più di semplici fotografie.

Per chi lo desidera c’è la possibilità di effettuare il viaggio di andata in aereo come segue:

Venerdì 10 luglio oppure sabato 11 luglio da Bergamo 9:15 – Copenaghen 11:20 o Milano Linate 17:55 – Copenaghen 19:00

