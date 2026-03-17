A Canale un convegno per parlare di vino, frutta e cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico ha impatto su vino e frutta? La questione è al centro del convegno in calendario lunedì 23 marzo, alle ore 20.45, presso la sala della Biblioteca (piazza Italia), a Canale. Evento promosso dall’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Alba, Comitato per la Pastorale Sociale e del Lavoro di Bra, Vicarie del Roero, Valle Tanaro e Sinistra Tanaro, con il patrocinio del Comune di Canale.

Attraverso un confronto tra esperti, produttori e studiosi, l’appuntamento dal titolo “La cura del creato: vino, frutta e cambiamenti climatici” esplorerà come il cambiamento climatico stia influenzando queste produzioni e, di conseguenza, l’indotto industriale, esaminando le sfide e le possibili soluzioni per adattarsi a questi cambiamenti.

Il programma è così articolato: ore 20.45 saluto di Eligio Mantovani (parroco di Canale) e di Enrico Faccenda (sindaco di Canale); introduzione di Angelo Vero (Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Alba).

Ore 21 “Impatto climatico sulla viticoltura piemontese” a cura del professor Paolo Sabbatini (docente Dipartimento Viticoltura Università di Torino).

Ore 21.20 “Cambiamento climatico, influenza sulle colture della frutta, un approccio sostenibile” a cura della professoressa Cristiana Peano (docente Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e alimentari Università di Torino).

Ore 21.40 Tavola Rotonda sul tema “Protezione e adattamento delle colture della vite e della frutta all’innalzamento della temperatura” con Sergio Coraglia (produttore e commerciante frutta e verdura), Giovanni Negro (produttore e imprenditore vitivinicolo), Massimo Torchio (Mercato Ortofrutticolo del Roero), Michael Isnardi (dirigente aziendale), Marco Perosino (Enoteca Regionale del Roero), Massimo Damonte (Consorzio Tutela del Roero), Gino Scarsi (Canale Ecologia). Modera Lidia Destefanis (assessore alla Cultura Comune di Canale).

Conclusioni a cura di monsignor Gianni Manzone dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Alba. E aggiungiamo: ingresso libero.