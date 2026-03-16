LILT Alba: tre incontri su alimentazione e prevenzione tra scienza e cucina

La LILT – Delegazione di Alba ha avviato già lo scorso anno un percorso dedicato al tema dell’alimentazione, con l’obiettivo di stimolare alcune riflessioni sui principali momenti della giornata alimentare e sul loro valore per la salute.

La prima iniziativa risale a gennaio, quando, in collaborazione con APRO Accademia Alberghiera, è stata organizzata la cena “La salute a tavola”. L’evento è stato realizzato con il coinvolgimento degli studenti dei corsi di formazione e con la supervisione dello chef Giovanni Allegro dell’Istituto Tumori di Milano. A questo appuntamento sono seguiti due incontri di formazione (maggio–giugno 2025) dedicati al tema della prevenzione e all’importanza del connubio tra alimentazione equilibrata e movimento.

Il percorso prosegue anche quest’anno con tre appuntamenti dedicati alla cultura del cibo e alla prevenzione.

Il primo incontro è in programma giovedì 19 marzo alle ore 17.30 presso Alba Accademia Alberghiera (corso Barolo 8, Alba). L’appuntamento sarà dedicato alla riscoperta del ruolo della colazione nella giornata alimentare e al valore del pane come alimento quotidiano, tra mode, falsi miti ed evidenze scientifiche. A guidare l’incontro saranno il dottor Marco Zese, biologo nutrizionista e consulente LILT, e il panificatore albese Enrico Giacosa. Attraverso il racconto del pane — dalle materie prime agli impasti, dalla fermentazione al sapere artigianale — i relatori accompagneranno il pubblico in una riflessione che aiuterà a rivalutare il pane come alimento vivo, nutriente e culturalmente significativo.

Il secondo appuntamento sarà invece un momento conviviale di dialogo tra nutrizione e cucina, dal titolo “Mangiare consapevole: parole, piatti e territorio”. Il dottor Zese sarà affiancato dallo chef Davide Mo dell’agriturismo Cascina Roero di Govone. Durante la serata gli ospiti saranno accompagnati nella lettura del menù, con la spiegazione delle scelte culinarie, degli ingredienti, degli abbinamenti e del valore nutrizionale dei piatti proposti. Il tema dell’incontro sarà “Prevenzione e legumi: legami?”.

L’evento si terrà il 24 aprile alle ore 19.00 presso Cascina Roero, a Govone.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà l’“Apericena della Salute”. L’incontro sarà ancora condotto dal dottor Marco Zese, questa volta in collaborazione con lo chef Pier Paolo Livorno del ristorante Le Rocche di Treiso. Al centro della serata una domanda semplice ma attuale: è possibile immaginare un aperitivo salutare? Analcolico o a bassissimo tenore alcolico? I relatori mostreranno come sia possibile coniugare convivialità, gusto e attenzione alla salute.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:

LILT – Delegazione di Alba

via Santa Barbara 4/1 – Alba

Tel. 0173 290720

Email: alba@legatumoricuneo.it