Manta “Nonni vigili” davanti alla scuola primaria fanno i volontari per la sicurezza degli alunni

È stato attivato davanti alla scuola primaria di Manta il servizio dei “nonni vigili”, un’iniziativa di volontariato pensata per aumentare la sicurezza degli alunni nei momenti di entrata e uscita dall’edificio scolastico.

Grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari, alcuni cittadini presidiano l’area antistante l’ingresso dell’istituto sia negli orari di entrata sia in quelli di uscita degli studenti, offrendo un supporto concreto alle famiglie e contribuendo a rendere più ordinato il flusso di persone e veicoli.

Il gruppo è coordinato da Maura Cresto, consigliere comunale, già responsabile dell’area di Polizia Locale del Comune. I volontari si occupano di vigilare davanti alla scuola, aiutare i bambini negli attraversamenti e garantire una presenza rassicurante in un momento della giornata in cui il traffico e la presenza di molte persone richiedono particolare attenzione.

Si tratta di un servizio di grande valore per Manta: oltre ad aumentare la sicurezza, rappresenta anche un importante esempio di collaborazione civica e di attenzione verso i più piccoli, rafforzando il senso di comunità e la responsabilità condivisa.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i volontari che hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo a questo servizio così importante per la nostra comunità - dichiara il sindaco Ivana Casale. - La loro presenza davanti alla scuola rappresenta non solo un aiuto concreto per garantire maggiore sicurezza ai bambini, ma anche un bellissimo esempio di partecipazione e di attenzione verso i più piccoli. A loro va la gratitudine dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza”.

L’amministrazione comunale rivolge inoltre un invito a tutte le persone che desiderassero entrare a far parte del gruppo dei ‘nonni vigili’ a manifestare la propria disponibilità contattando l’ufficio di Segreteria del Comune.