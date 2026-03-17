Referendum sulla Riforma della giustizia, la Lega Cuneo fa tappa in città con Ostellari e Molinari

Il 19 marzo prossimo alle ore 18 presso la Sala CDT a Cuneo (Largo Barale 1) la Lega cuneese organizza un incontro riguardante la campagna referendaria per il Sì che vedrà quali ospiti il Sottosegretario alla Giustizia Sen. Andrea Ostellari, il Capogruppo Lega alla Camera On. Riccardo Molinari, l'avvocato Mauro Anetrini (Responsabile Dipartimento Giustizia Lega Piemonte), il Segretario Provinciale Lega Cuneo Sen. Giorgio Maria Bergesio e l'avvocato Simona Giaccardi (Responsabile Dipartimento Giustizia Lega Cuneo).

"Con l'avvicinarsi del voto del 22 e 23 marzo prossimi - commenta il Sen. Bergesio - sarà un'ulteriore occasione per illustrare le ragioni a sostegno della riforma. Nel corso di queste settimane abbiamo realizzato molteplici incontri sul territorio della Granda per spiegare ai cittadini l'imprescindibilità di una riforma che garantirà maggiore efficienza ed equità".

"Separazione delle carriere, duplicazione del Csm e sorteggio dei membri dello stesso riteniamo siano principi basici dell'ordinamento, ormai fattor comune nella preponderanza dei paesi europei. A relazionarci su tali temi avremo illustri relatori quali il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e il Capogruppo Lega alla Camera Riccardo Molinari".