Revello, pronti i nuovi locali della mensa della scuola primaria

Dopo il sopralluogo dell’Asl, i bambini e i ragazzi della Scuola primaria di Revello possono usufruire dei nuovi locali della mensa scolastica, realizzati al piano seminterrato dell’edificio intitolata a “Dante Alighieri”, in attesa dell’inaugurazione ufficiale.

“L’intervento il cui importo a contratto è di 360 mila euro + IVA con opere complementari 51 mila euro + IVA – spiegano dal Comune - ha previsto la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali destinati alla mensa, con nuovi spazi per la distribuzione dei pasti, il rifacimento dei servizi igienici, l’adeguamento degli impianti e la realizzazione di ambienti più sicuri, funzionali e confortevoli per gli studenti. A completamento dei lavori sono state realizzate anche opere integrative, tra cui interventi sugli impianti, controsoffitti di sicurezza e la fornitura degli arredi”.

La nuova mensa raggiunge una capienza complessiva di circa 152 posti.

“Un ringraziamento – dicono dall’amministrazione comunale - va all’Ufficio Tecnico comunale, ai tecnici progettisti e alla direzione lavori, all’impresa esecutrice e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento, nonché all’Ufficio scolastico comunale e alle cuoche che ogni giorno garantiscono con impegno il servizio mensa. È un passo importante per migliorare la qualità degli spazi scolastici e garantire ai nostri ragazzi un ambiente moderno, sicuro e funzionale”.