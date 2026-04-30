Bra, due arresti per altrettanti colpi commessi a distanza di poche ore nello stesso supermercato

Due arresti in poche ore nei giorni scorsi a Bra ad opera di un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione Carabinieri di Sommariva del Bosco.

I fatti si sono verificati all’interno dello stesso esercizio commerciale a distanza di breve tempo.

Nel primo caso, un 22enne italiano dopo aver asportato 6 confezioni di spazzolini elettrici ha attraversato la barriera delle casse senza pagare e, individuato da un addetto alla vigilanza, lo ha spinto contro un muro al fine di garantirsi la fuga, venendo successivamente fermato grazie anche all’arrivo di una Gazzella del Norm e, accompagnato in caserma, è stato tratto in stato per rapina impropria, dal momento che l’addetto alla vigilanza, a causa della spinta, ha subito delle lievi lesioni.

Poco dopo, un 48enne di origine straniera, sempre nello stesso esercizio commerciale, è stato fermato dai militari della Stazione di Sommariva del Bosco dopo che si era impossessato di generi alimentari e alcolici per un totale di circa 220 euro. Quest’ultimo, al fine di garantirsi l’impunità, ha opposto resistenza ai militari operanti, venendo infine tratto in arresto per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Entrambi gli arrestati sono stati poi posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso dei successivi processi.