In stato di ebbrezza e con la patente scaduta: Polizia Stradale denuncia autotrasportatore

Nei giorni scorsi la sottosezione di Bra della Polizia Stradale di Cuneo, nel corso di un servizio di vigilanza sulla Provinciale 662 in direzione Marene, ha fermato un autoarticolato il cui autista procedeva mantenendo un’andatura incerta.
Gli agenti hanno raggiunto e fermato il veicolo, onde evitare che quest’ultimo potesse recare danno ad altri, data anche la mole del veicolo condotto.
A bordo del trattore stradale era presente un uomo che si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici, poi confermata dall’accertamento etilometrico, che indicava un tasso alcolemico pari a 0,87 g/l.
Il conducente, accompagnato presso gli uffici della Questura di Cuneo per provvedere agli accertamenti sulla sua identità, è risultato inoltre in possesso di una patente di guida scaduta e sprovvisto della prescritta carta tachigrafica in qualità di autista professionale.
Nei confronti del medesimo e dell’impresa di autotrasporto proprietaria del veicolo sono state elevate le contestazioni relative al rispetto dei tempi di lavoro giornalieri, in violazione del Codice della Strada.
Eseguiti tutti gli accertamenti del caso, il conducente è stato deferito alla autorità giudiziaria e segnalato alla Prefettura di Cuneo per l’adozione di provvedimenti di sospensione della patente di guida.