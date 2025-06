Viabilità, turisti e ferrovia: via Pola torna sotto i riflettori del Consiglio comunale

Via Pola non è solo una strada secondaria di Alba. È un’arteria urbana che, nel tempo, ha assunto un valore strategico crescente, non solo per la presenza di un hotel molto frequentato dai turisti, ma anche per la vicinanza con l’area individuata per il nuovo polo fieristico e congressuale della Banca d’Alba. Proprio per questo, durante il Consiglio comunale, il consigliere Domenico Boeri ha sollecitato una riflessione approfondita sul futuro della zona.

“Ricordo che c’era un progetto di riqualificazione dell’area. Mi chiedo se non si possa riprendere in mano, magari prevedendo anche la copertura del tratto ferroviario per ricavare parcheggi”, ha detto Boeri, chiedendo all’Amministrazione di inserirlo in una programmazione urbanistica più ampia.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha riconosciuto la validità della proposta: “È un elemento di riflessione sicuramente interessante. Negli anni passati erano stati condotti studi per un possibile allargamento di via Pola, ma non si è poi proceduto né alla pianificazione né a un’interlocuzione ufficiale con Rfi, che è necessaria data la presenza della linea ferroviaria attiva”.

Fenocchio ha chiarito che la ferrovia, ancora utilizzata, impone vincoli importanti: “L’ammissibilità di un intervento dipende anche dalle esigenze di esercizio ferroviario. Ma è giusto rivalutare gli studi passati, aggiornarli sul piano tecnico ed economico, e avviare un’interlocuzione formale con Rfi”.

La questione sarà oggetto di analisi all’interno della revisione generale dello strumento urbanistico, prevista nel programma di mandato: “Vista anche la futura realizzazione del polo fieristico, un’analisi urbanistica e viabilistica di quell’area è doverosa. Verificheremo la fattibilità dell’ampliamento o della copertura e il relativo impatto economico”.

Boeri ha accolto con favore la disponibilità, auspicando tempi concreti: “L’auspicio è che si possa arrivare presto almeno a una progettualità. Sarebbe importante rendere la zona più accogliente, anche per l’hotel tra i più vicini al centro storico”.