Venasca, tre interrogazioni della minoranza

Le consigliere comunali di minoranza di Venasca Susi Peano e Marta Trovò hanno presentato tre interrogazioni al sindaco, Silvano Dovetta e alla sua giunta, su ciclovia del Monviso; impianti sportivi comunali e scuola dell’infanzia.

In merito alla ciclovia, con riferimento al tratto di competenza comunale, le due esponenti della minoranza vogliono sapere “Se siano confermati i problemi di larghezza lungo il tracciato e, in caso affermativo, quali siano le intenzioni dell’amministrazione per ampliare o mettere in sicurezza questi tratti stretti; se la giunta concorda sul fatto che, viste le dimensioni ridotte, l’intervento non potrà essere adeguatamente valorizzato dal punto di vista turistico; come si intenda intervenire al fine lavori, per garantire una manutenzione ordinaria efficace e costante, al fine di rimuovere la vegetazione che invade il percorso e garantire la sicurezza degli utenti; qual è lo stato di avanzamento complessivo dei lavori, se esista un cronoprogramma per il completamento e la manutenzione ordinaria del tratto comunale della ciclovia e qual è il costo totale sostenuto per l’intervento”.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali “Se gli impianti sportivi comunali sono attualmente gestiti, e in caso contrario, se c'è intenzione di pubblicare un bando per la concessione della struttura, dato che molti cittadini si/ci chiedono se ci sia qualcuno a gestirla; se sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per il recupero e il miglioramento delle strutture; se per la stagione estiva in corso sono previsti interventi specifici per rimettere gli impianti in condizioni di utilizzo e ancora quali sono le proposte per poter utilizzare i vari impianti sportivi presenti sul territorio comunale, senza dare l'onere ad un bar esterno, che nei momenti di lavoro intenso non può avere la responsabilità della gestione delle chiavi, non essendo questo di sua competenza".

A proposito dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia le due consigliere vogliono conoscere “Qual è lo stato di avanzamento dei lavori; se sia previsto un cronoprogramma dettagliato per il completamento degli interventi e ancora se sono stati individuati eventuali criticità o ritardi e come si intenda affrontarli”.