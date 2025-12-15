Trenta trattori illuminano Monchiero: grande successo per l'Agrialbero

Si è svolta sabato scorso, 13 dicembre, la suggestiva manifestazione dell'Agrialbero, l'evento che ha trasformato Piazza Padre Paolo Abbona in un vero e proprio omaggio al mondo agricolo e alle tradizioni del territorio.

Organizzata dalla Proloco locale sotto la sapiente regia di Andrea Canis, l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa trenta trattori, giunti non solo da Monchiero ma anche dai comuni limitrofi, a testimonianza del forte legame che unisce le comunità rurali della zona.

I mezzi agricoli, disposti scenograficamente nella piazza principale del paese, hanno dato vita a uno spettacolo che ha richiamato numerosi curiosi e appassionati. Il momento più significativo della serata è stata la benedizione dei trattori impartita dal Diacono Nicolò Scalabrino, un gesto che rinnova il profondo legame tra la comunità contadina e la fede.

La festa si è poi conclusa in allegria con una cena conviviale preparata dalla SpacePub di Monchiero in collaborazione con la Macelleria Massocco, che ha deliziato i partecipanti con le specialità del territorio.