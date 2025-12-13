Inaugurata la nuova sede CIA a Saluzzo

È stata inaugurata ieri sera la nuova sede di Cia Agricoltori italiani di Saluzzo, che lascia i vecchi uffici di piazza Garibaldi per trasferirsi nei locali più ampi e funzionali di via Spielberg 49, nel cuore della città, rafforzando così la propria presenza sul territorio a favore di imprese, soci e cittadini.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente regionale di Cia Piemonte, Gabriele Carenini, il presidente provinciale di Cia Cuneo, Claudio Conterno, l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo del Piemonte, Paolo Bongioanni, numerosi rappresentanti delle realtà agricole del territorio, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e altre autorità locali.

Il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone, sottolinea il valore strategico dell’investimento: «L’apertura della nuova sede di Saluzzo rappresenta un passo importante che conferma la crescita della nostra Organizzazione e il continuo rafforzamento dei servizi offerti alle imprese e ai cittadini. La nostra struttura territoriale è in piena espansione: abbiamo appena inaugurato il raddoppio della sede provinciale di Cuneo e, dopo Saluzzo, nelle prossime settimane inaugureremo anche l’ampliamento della sede di Bra. Cia Cuneo continua a investire, innovare e crescere insieme alle aziende agricole della nostra provincia».

A entrare nel dettaglio della scelta logistica è il presidente zonale di Cia Saluzzo, Diego Botta, che evidenzia come la nuova sede risponda alle esigenze di funzionalità e prossimità: «Abbiamo scelto un luogo più spazioso e funzionale, nel pieno centro cittadino e in prossimità dell’ospedale. Vogliamo essere ancora più vicini alle persone, non solo agli associati, ma all’intera cittadinanza, in quanto nei nostri uffici trovano spazio anche i servizi del Centro di assistenza fiscale per le denunce dei redditi e del Patronato Inac, che quotidianamente supporta i cittadini nelle pratiche sociali, previdenziali e assistenziali: pensioni, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, immigrazione. La nuova localizzazione risponde concretamente alle esigenze di chi, già alle prese con questioni sanitarie o familiari delicate, ha bisogno di un punto di riferimento rapido e competente per affrontare gli aspetti burocratici».

Botta ricorda inoltre la scelta sostenibile che accompagna il trasferimento: «La nuova sede è alimentata esclusivamente con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, grazie alla partnership con eViso. È una scelta in linea con la nostra filosofia e con l’impegno che Cia porta avanti da anni per la transizione ecologica e il rispetto dell’ambiente».