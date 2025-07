Scuole Tecniche San Carlo: un anno di Successi e Crescita nella nuova sede di Cuneo

Cuneo, 2 luglio 2025 – Si chiude con un bilancio estremamente positivo il primo anno di attività delle Scuole Tecniche San Carlo nella loro nuova e moderna sede di Cuneo. Un anno caratterizzato da una crescita significativa, progetti innovativi e un radicamento ancora più profondo nel tessuto sociale e produttivo del territorio.

Degno di nota è il successo riscosso dal corso triennale per Operatore del Legno. L'accessibilità della nuova sede, ottimamente servita dai mezzi pubblici, ha permesso di superare i confini geografici, attirando studenti non solo dai paesi limitrofi ma anche da località più distanti come Fossano, Trinità e Mondovì. Questo ampliamento del bacino d'utenza testimonia l'attrattiva del percorso formativo offerto e la lungimiranza della scelta della nuova ubicazione, che facilita gli spostamenti e rende la scuola un vero e proprio polo di riferimento per la formazione professionale in provincia.

Il primo anno nella nuova sede ha visto gli studenti delle Scuole Tecniche San Carlo impegnati nella realizzazione di numerosi progetti concreti, frutto di un'intensa collaborazione con Enti e associazioni del territorio. Progetti che permettono agli studenti di sperimentare forme di apprendimento basate su compiti di realtà.

Un aspetto innovativo e di grande importanza per il futuro degli allievi è lo sviluppo di collaborazioni dirette con alcune aziende del territorio. Queste partnership mirano a consentire ad alcuni studenti di completare il percorso tramite il contratto di apprendistato di primo livello. Questo contratto, che prevede l'alternanza tra periodi di formazione in aula e significative esperienze lavorative in azienda, permetterà agli studenti di acquisire una qualifica professionale direttamente sul campo, facilitando un inserimento più rapido e mirato nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi.

Per chi invece dopo i tre anni vuole continuare il percorso scolastico per giungere ad ottenere un diploma può farlo grazie alla rete di collaborazioni con gli Istituti Superiori del territorio, tra cui l'IIS Denina di Saluzzo, e alla progettazione congiunta di passerelle tra i sistemi.

Positivo quindi il bilancio di questo primo anno nella nuova sede di Cuneo per le Scuole Tecniche San Carlo, sempre di più punto di riferimento per la formazione delle professionalità di cui il territorio ha bisogno.

Per informazioni e iscrizioni la segreteria è aperta tutte le mattine con orario 8.30 - 12.30.

Tel.: 0171-605232

E-mail: cuneo@scuolesancarlo.it