San Giuliano celebra il Natale: grande partecipazione per “Tutti in carrozza da Babbo Natale”

San Giuliano ha vissuto un pomeriggio di autentica magia natalizia in occasione della quinta edizione di “Tutti in carrozza da Babbo Natale”, un evento molto partecipato che ha coinvolto bambini, famiglie e l’intera comunità, trasformando il paese in un luogo ricco di sorrisi, emozioni e condivisione.

Nel piazzale della chiesetta bianca, a partire dalle 16.30 e fino a sera, San Giuliano si è avvolta in un’atmosfera sospesa nel tempo, fatta di luci soffuse, sorrisi, voci di bambini e profumo di Natale, capace di far sentire tutti parte di una piccola fiaba invernale. I bambini hanno potuto vivere l’esperienza più attesa: salire sulle carrozze e raggiungere Babbo Natale, un viaggio semplice ma carico di stupore, capace di riportare grandi e piccoli alla bellezza del Natale di una volta.

Ad animare l’attesa, la presenza degli Elfi, i laboratori creativi dedicati alle decorazioni natalizie, il truccabimbi, i palloncini modellati e numerosi giochi di magia pensati per coinvolgere bambini di tutte le età. Non sono mancati punti di ristoro e bevande calde, che hanno contribuito a rendere l’evento un vero momento di incontro e convivialità.

Uno degli elementi più suggestivi e apprezzati della manifestazione è stato senza dubbio il percorso in carrozza: un ringraziamento sentito va al Allevamento Merens de la Rocha, Allevamento de Roquebrune, Centro Ippico Equi Maresco che, con grande passione, professionalità e amore per il territorio, hanno messo a disposizione le loro carrozze. Grazie a loro i bambini hanno potuto vivere un’esperienza unica e indimenticabile, contribuendo in modo determinante al successo dell’evento.

Determinante è stata anche la cura degli allestimenti e degli spazi dedicati ai più piccoli, in particolare l’ambientazione che ha accolto Babbo Natale: una casa messa generosamente a disposizione da due volontari per l’occasione e trasformata in un luogo ricco di luci, dettagli e decorazioni natalizie. La possibilità di accogliere i bambini all’interno di una vera casa ha reso l’incontro con Babbo Natale ancora più autentico, caldo e coinvolgente. L’attenzione, la cura e la disponibilità dimostrate dai volontari nel rendere accessibile questo spazio hanno avuto un ruolo fondamentale nel creare un’atmosfera speciale e nel contribuire in modo decisivo alla riuscita complessiva dell’iniziativa

L’evento, organizzato dal circolo ACLI SanGius’Friends, è stato reso possibile grazie all’impegno di tanti volontari e al sostegno di chi ha creduto nel valore di un evento capace di unire la comunità, valorizzare il territorio e creare momenti di autentica condivisione.

Ringraziamenti

Un grazie va a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e, in particolare, a chi ha contribuito con generosità offrendo il cibo e le bevande, permettendo di accogliere bambini e famiglie in un’atmosfera di festa, semplicità e autentico spirito natalizio.

Si ringraziano inoltre tutte le realtà che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: il Comune Di Roccabruna, Crota del Luv, Acqua Sant’Anna, Somoter, La Mosterei, Dolce Vita, Alimentari da Laura, Stark, Black Racing Squadra Corse ASD, Venchi, Timbercama, BCC di Caraglio, Einaudi Impianti Elettrici, Fondazione CRC, AIB di Roccabruna e Ferrcolor.

Una serata partecipata e sentita, che ha confermato come, attraverso il lavoro di squadra e lo spirito di comunità, anche un piccolo paese possa creare momenti di grande valore, capaci di lasciare un ricordo speciale nel cuore di tutti.