La famiglia di un paziente ringrazia i reparti di rianimazione e di geriatria dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gent.le direttrice,

mi rivolgo al suo giornale per ringraziare pubblicamente il reparto di geriatria dell’Ospedale Carle di Cuneo. È stato un anno molto difficile per la mia famiglia, poiché da sei mesi mio marito si trova in ospedale. Sono profondamente grata al reparto di rianimazione dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Dopo aver superato il coma, il mio consorte si è ritrovato per un lungo periodo nel reparto di geriatria. Fortunatamente abbiamo sempre trovato persone professionalmente preparate. I medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari lo hanno accudito con amore, coccolato, pulito e pure viziato. Da loro la mia famiglia ha sempre ricevuto ascolto, conforto e consigli. Oggi mio marito si trova al centro di riabilitazione di Fossano e anche in questa struttura abbiamo conosciuto delle persone speciali, degli angeli scesi in Terra.

A nome mio e dei miei figli porgo a tutto il personale di questi reparti un augurio di un sereno Natale e di un buon anno nuovo.

Vi porteremo sempre nei nostri cuori.

Moglie e figli di Ettore Tallone”



