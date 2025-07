A Mondovì torna la Sagra Carassonese

Triplo appuntamento a Carassone il 17, 18 e 19 luglio per la Sagra carassonese. In programma animazione, musica e buon cibo.

Festa al parcheggio lato chiesa: musica, cibo e divertimento dal 17 al 19 luglio

Giovedì 17 luglio, a partire dalle 19:30, sarà attivo un punto ristoro con pizza, tortillas, hot dog, patatine e altro ancora. Alle 21:00 si terrà una serata musicale con il gruppo “Tre Chitarre sul Comò”, ideale per chi ama la musica dal vivo in compagnia (parcheggio lato chiesa).

Venerdì 18 luglio alle 20:00 sarà servita una cena a base di pesce con risotto, fritto misto, verdure pastellate, dolce e acqua (22 euro, 20 per i tesserati). In alternativa sarà possibile scegliere un menu con sugo, salsiccia alla brace, verdure, dolce e acqua (15 euro, 13 per i tesserati). A seguire, si ballerà “sotto le stelle” con DJ Sberla. La prenotazione è obbligatoria entro martedì 15 luglio.

Sabato 19 luglio alle 19:45 appuntamento con la “Cena in amicizia”, con un ricco menu: bruschette, fesa di tacchino con verdure, torta salata, tagliatelle al sugo, arrosto di maiale con panna e pepe, contorno, dolce e acqua. Il costo è di 22 euro (20 per tesserati, 10 per bambini). Chi parteciperà sia alla cena di venerdì che a quella di sabato avrà diritto a uno sconto di 2 euro. Prenotazioni entro venerdì 18 luglio.

Info e prenotazioni

Bertolino: 3315783449

Consuelo B.: 3204454989

Presso “Il parrocchiano” al componente del direttivo