Domenica 20 settembre si chiude la stagione per tanti rifugi della Granda

Domenica 20 settembre segna la chiusura della stagione per molti rifugi delle montagne cuneesi, presi d'assalto nella caldissima estate che si concluderà proprio lunedì 21, giorno in cui inizia la stagione autunnale, pare comunque segnata da temperature sopra la media.

Quella di domani resta quindi una data spartiacque soprattutto per i rifugi più alti e per quelli legati alla stagione estiva classica.

Ma già pochi chilometri più in basso la situazione cambia: ci sono strutture che proseguono fino alla fine del mese, rifugi che aprono nei fine settimana di ottobre e strutture ricettive che rimangono operative anche a novembre.

Abbiamo provato a ricostruire la mappa delle aperture, tenendo conto delle informazioni reperite sulle pagine dei rifugi o delle sezioni CAI.

Consigliamo comunque sempre di telefonare o consultare le pagine social delle strutture.

VALLE GESSO E ALPI MARITTIME

Rifugio Bozano, a 2.453 metri: la stagione ordinaria termina domani 20 settembre.

Rifugio Genova-Figari, a 2.015 metri: anche per questa struttura la stagione dovrebbe chiudere domani, ma ci sono comunicazioni non univoche, per cui conviene telefonare,

Rifugio Ellena-Soria, a 1.840 metri: apertura fino al 20 settembre; successivamente occorre verificare eventuali aperture straordinarie.

Rifugio Federici-Marchesini al Pagarì, a 2.650 metri: la stagione ordinaria arriva al 20 settembre, con possibilità di aperture nel fine settimana e, in alcuni periodi, su prenotazione.

Rifugio Franco Remondino, a 2.430 metri: è tra quelli che rimangono aperti più a lungo. La stagione 2026 prosegue fino al 4 ottobre, tutti i giorni.

Rifugio Morelli-Buzzi, a circa 2.350 metri: la stagione ordinaria è terminata a metà settembre, ma sono previste aperture nei weekend, in particolare nei fine settimana del 19-20 e del 26-27 settembre, su prenotazione.

Rifugio Dante Livio Bianco, a 1.910 metri: apertura continuativa fino al 20 settembre. Il rifugio prevede però una riapertura speciale dal 25 al 27 settembre, condizioni meteorologiche permettendo.

Rifugio Valasco, a 1.764 metri: aperto tutti i giorni fino al 20 settembre. Sono poi previste alcune aperture autunnali, con pernottamenti su prenotazione e ulteriori aperture nei fine settimana fino ai primi di ottobre.

Rifugio Emilio Questa, a 2.388 metri: la stagione ordinaria è terminata.

Rifugio Regina Elena, a circa 1.850 metri: resta invece aperto più a lungo, con chiusura prevista il 27 settembre.

Rifugio San Giacomo, nella zona di Entracque: aperto tutti i giorni fino al 20 settembre; successivamente sono previste aperture nei fine settimana fino alla fine di ottobre.

VALLE PESIO E MARGUAREIS

Rifugio Garelli, a 1.970 metri: uno dei punti di riferimento del Marguareis. L’apertura continuativa arriva fino alla fine di settembre, con possibilità di aperture nei weekend di ottobre su prenotazione.

Rifugio Don Barbera, a 2.079 metri, al Colle dei Signori: è uno dei rifugi che prolungano maggiormente la stagione. L’apertura è prevista fino al 20 ottobre, condizioni meteorologiche permettendo.

Rifugio Pian delle Gorre, a quota 1.032 metri: struttura di fondovalle e punto di partenza per numerose escursioni nel Parco del Marguareis, mantiene un calendario molto più ampio rispetto ai rifugi d’alta quota.

VALLE STURA

La Valle Stura presenta una delle reti di rifugi più articolate della provincia.

Rifugio Malinvern, a 1.840 metri: apertura prevista fino al 4 ottobre.

Rifugio Carbonetto, a 1.874 metri: stagione estiva fino al 27 settembre, con possibili variazioni legate alle condizioni meteorologiche.

Rifugio Dahu de Sabarnui, a circa 1.700 metri: è fra le strutture che lavorano più a lungo. L’apertura è indicata fino alla fine di ottobre.

Rifugio Laus, a 1.910 metri: l’apertura quotidiana termina intorno al 20 settembre, ma la struttura prevede aperture successive, in particolare nei fine settimana e su prenotazione.

Rifugio Migliorero, a 2.098 metri: per le ultime aperture della stagione 2026 è opportuno contattare direttamente il gestore o la sezione CAI di riferimento.

Rifugio Becchi Rossi, a circa 1.900 metri: anche in questo caso il calendario autunnale deve essere verificato direttamente.

VALLE PO E MONVISO

Rifugio Quintino Sella, a 2.640 metri l’apertura ordinaria 2026 termina il 20 settembre. Dopo la chiusura rimane disponibile il locale invernale non custodito, con posti letto e coperte ma senza i servizi del periodo di apertura.

Rifugio Giacoletti, a 2.741 metri: la stagione estiva è in chiusura in questi giorni. Per eventuali aperture successive al 20 settembre è necessario verificare direttamente con il gestore.

Rifugio Pian del Re, nella zona di Crissolo: struttura ricettiva di quota con calendario distinto rispetto ai rifugi CAI d’alta montagna; le aperture autunnali vanno verificate direttamente.

Rifugio Pian Munè, a 1.535 metri: resta operativo anche nella seconda parte di settembre, con apertura per il pranzo e attività serali in alcune giornate. La programmazione pubblicata dal gestore arriva almeno fino al 27 settembre.

VALLE VARAITA

Rifugio Vallanta, a circa 2.450 metri: per gli ultimi giorni di apertura è consigliato un contatto diretto con il gestore.

Rifugio Bagnour, a 2.017 metri: la stagione ordinaria è nella fase conclusiva, ma sono previste aperture nei fine settimana anche oltre la chiusura estiva.

Rifugio Savigliano, a circa 1.740 metri: come il Bagnour, mantiene una programmazione che comprende anche aperture nei weekend al di fuori della stagione estiva.

VALLE MAIRA

Rifugio Gardetta, a 2.335 metri: la stagione continuativa 2026 termina proprio oggi 19 settembre. È quindi uno dei rifugi che chiudono in queste ore.

Rifugio Campo Base, a Chiappera: struttura di quota più bassa e con una stagione decisamente più lunga. Il calendario arriva fino al 31 ottobre, rendendolo una delle possibilità per chi vuole frequentare la Valle Maira anche in autunno.

VALLE GRANA

Rifugio Fauniera, a circa 2.300 metri, nel territorio di Castelmagno: struttura ricettiva con attività che prosegue anche oltre la tradizionale stagione dei rifugi alpini. Il calendario comprende iniziative ed eventi anche nella seconda parte di settembre, fra cui appuntamenti nel weekend del 25-27 settembre.

VALLE ELLERO E MONREGALESE

Rifugio Havis De Giorgio-Mondovì, a 1.761 metri: uno dei rifugi che hanno già programmato il prolungamento autunnale. L’apertura continuativa arriva al 27 settembre; sono poi previste aperture nei weekend del 3-4 ottobre e 10-11 ottobre, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli.

VALLE TANARO

Rifugio Mongioie, in alta Valle Tanaro: il gestore comunica attualmente l’apertura. Non è stata individuata una data precisa di chiusura della stagione 2026, per cui prima di indicare una data nell’articolo è consigliabile una verifica diretta.

Rifugio Pian dell’Arma, a Caprauna: è uno dei casi più particolari della provincia. A settembre mantiene l’attività con un calendario settimanale; a ottobre prosegue con aperture dal giovedì alla domenica. La chiusura definitiva della stagione 2026 è prevista per domenica 8 novembre.

Calendari diversi, quindi. Molto dipende ovviamente dalla quota in cui si trova la struttura.

Per chi programma un’escursione nelle prossime settimane, la regola è quindi quella di non dare per scontata l’apertura.

Buona passeggiata a chi domani approfitterà dell'ultima domenica di apertura per tanti rifugi delle nostre bellissime montagne.