Bra: buon cammino a don Bartolo Pirra, nuovo direttore dell'Opera Salesiana

A volte ritornano. È il caso di don Bartolo Pirra, nuovo direttore dell'Opera Salesiana di Bra, dedicata a san Domenico Savio.

L'insediamento ufficiale è avvenuto lo scorso 3 settembre durante il rito religioso, presieduto da don Giorgio Degiorgi, Ispettore della Circoscrizione Speciale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Nella lettura della bolla di nomina, il superiore ha definito la figura del direttore come «Una guida paterna e fratello tra i fratelli». Quindi l'affidamento all'intercessione di Maria Ausiliatrice e dei Santi per arrivare al momento dell'assunzione dell'incarico vero e proprio, sottoscritto in calce al documento ufficiale e preceduto dalla preghiera con la mano ferma sulla Sacra Scrittura.

Presente all'appuntamento la famiglia salesiana braidese al gran completo e tanti fedeli che

hanno espresso il loro saluto, unendosi alla preghiera nella cappella dell'Istituto, a suggellare l'inizio di questa nuova tappa nella vita della comunità.

Don Bartolo, 68 anni, ha ricevuto il testimone del servizio pastorale ed educativo da don Riccardo Frigerio, che ha lasciato Bra dopo 4 anni di intenso lavoro a fianco delle centinaia di giovani che frequentano scuola ed oratorio.

Per il neo direttore si tratta di un ritorno, vista la permanenza sotto la Zizzola tra il 2006 ed il 2014. In mezzo, l'esperienza a Chatillon, Fossano e Torino Valsalice, sempre nel carisma di don Bosco.

Fiducia, apprezzamento, stima e preghiera sono i sentimenti che accomunano tutti i messaggi di auguri per un cammino ricco di incontri, soddisfazioni e frutti.