Ha portato il divertimento nelle piazze della Granda: l'addio allo storico giostraio Angelo Graffi

È morto a 80 anni Angelo Graffi, storico esponente del mondo dello spettacolo viaggiante piemontese. Una vita interamente legata alle giostre, alla famiglia e a un mestiere antico che la sua famiglia porta avanti da quattro generazioni.

Le radici di questa storia affondano ancora più indietro nel tempo, quando la famiglia Graffi era legata al mondo del circo e, successivamente, approdò a quello delle giostre. Da allora, per decenni, le attrazioni della famiglia sono state una presenza conosciuta nelle principali fiere e manifestazioni della provincia di Cuneo.

Alba, Saluzzo, Fossano, Cuneo, alle grandi feste e agli appuntamenti del territorio, fino alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, loro non mancavano mai: sono tante le piazze nelle quali Angelo Graffi ha portato il suo lavoro, instancabile, sempre con gli amati figli Armando e Derek, che oggi lo piangono.

Una famiglia, la Graffi, che ha attraversato la storia di questa attività, quella degli spettacoli viaggianti, che non è mai solo un lavoro, ma una vera scelta di vita, fatta di viaggi, sacrifici, impegno e di un forte legame con la propria famiglia e con il territorio.

Graffi aveva inoltre ricoperto un importante ruolo all’interno della categoria, impegnandosi come rappresentante sindacale dello spettacolo viaggiante e portando avanti le istanze degli operatori del settore anche a livello nazionale.

A ricordarlo, con parole di profondo cordoglio, è stata anche l’ANESV, Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti, attraverso il presidente della sezione ANESV-AGIS Piemonte e Valle d’Aosta, Marco Della Ferrera.

"Dopo una vita dedicata, con amore e passione per la sua famiglia e impegno sindacale per la nostra categoria – si legge nel messaggio – è venuta a mancare un’altra importante figura dello Spettacolo Viaggiante piemontese".

Viene definito un "collega prezioso, amico leale, punto di riferimento in famiglia".

Una testimonianza che racconta il ruolo che Angelo Graffi ha avuto non soltanto nella propria famiglia, ma anche in un mondo professionale nel quale era conosciuto e stimato.

Lascia la moglie Giuseppina, i figli Armando e Derek, le nuore Valeria e Shary, l’adorato nipote Jayden, le sorelle Silvana, Denise e Germana, con le rispettive famiglie, e i parenti tutti.

Il funerale, proveniente dall’Ospedale Civile di Busca, sarà celebrato lunedì 21 settembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta a Busca. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Il Santo Rosario sarà recitato domenica alle 20 nella stessa chiesa.

Con Angelo Graffi scompare una figura che per decenni, con le sue giostre, ha accompagnato generazifatto parte del paesaggio delle fiere e delle feste dell'intera provincia di Cuneo, dove era stimato e apprezzato perché incarnava una storia di famiglia, giostre e spettacolo viaggiante.