Novità tecniche e prove in vigneto in località Altavilla ad Alba con Confagricoltura Cuneo

Giovedì 17 luglio, alle 10.30, presso Cascina Piccaluga in località Altavilla ad Alba si terrà una nuova edizione delle “Prove dimostrative. Tecnica ed innovazione in vigneto”, organizzata da Confagricoltura Cuneo.

Giunto all’undicesima edizione, l’evento vedrà la presenza di una sessantina di espositori tra aziende costruttrici di macchine agricole, produttori e rivenditori di agrofarmaci e di specialità per la nutrizione della vite.

“Oltre agli espositori, sono confermati gli interventi dello Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell’Asl CN2, che fornirà consulenza e supporto legislativo e dell’Università degli Studi di Torino che proporrà audaci progetti dedicati alla sostenibilità, tema cardine delle prove in vigneto come da tradizione” spiegano i tecnici di Confagricoltura Cuneo, Antonio Marino e Luca Maggiorotto.

L’ingresso è libero, ma si consiglia la registrazione sul sito confagricolturacuneo.it. Per maggiori informazioni contattare Confagricoltura Cuneo, ufficio di Alba, al numero 0173/281929.

La giornata prenderà il via con diverse dimostrazioni di soluzioni innovative sia per la gestione agronomica che per l’operatività di tutta l’azienda agricola: in particolare, prove di macchinari per la distribuzione dei trattamenti fitosanitari con irroratrici ad alta efficienza e tecniche particolarmente rispettose dell’ambiente come, ad esempio, la confusione sessuale per la Tignole della vite.

Ampio spazio anche alle dimostrazioni pratiche di cimatura e sfogliatura meccanica, alle prove di mitigazione sulla vegetazione degli effetti dell’eccessivo irraggiamento e alla gestione razionale e sostenibile degli infestanti del sottofila, oltre alla presentazione di attrezzature di nuova concezione per l’interfilare del cotico erboso. Previste anche prove in campo relative alle più innovative azioni di sovescio e inerbimento per una rispettosa gestione del suolo e del vigneto.

Inoltre, vista la recente introduzione del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, da parte del Ministero dell’Ambiente, sarà affrontata la questione della gerenza dei rifiuti agricoli. Di sempre maggior attualità, saranno protagonisti di questa undicesima edizione i software DDS (Sistemi di Supporto alle Decisioni) per il controllo delle patologie, le attrezzature elettriche e i droni per la gestione agronomica dell’azienda.

Non mancherà, infine, la possibilità di scoprire le microvinificazioni da uve prodotte da vitigni resistenti, grazie ad approfondimenti teorici e degustazioni.