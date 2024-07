Cercasi volontari che donino un'ora del proprio tempo a Chicco: l'appello della mamma

"HELP! HELP! HELP! Sono sempre alla disperata ricerca di volontari per Federico.

Ho bisogno di qualcuno "in forze", quindi non troppo in là con gli anni, che abbia voglia di regalarci un'ora alla settimana per gli esercizi di riabilitazione (niente di difficile!). Al pomeriggio, alle 17 o alle 18, o alla sera, alle 20.30. Per favore, spargete la voce ad amici, figli, amici dei figli, figli di amici... sono veramente messa male! Grazie!"

Chi scrive è Paola Fabi, docente di pianoforte in pensione, mamma di Federico, per tutti Chicco, un giovane uomo di 33 anni affetto da tetraparesi spastica dalla nascita.

Nonostante il gravissimo handicap, Chcco è pieno di vita: dipinge, va in bici, scia, nuota. Sua mamma Paola lo segue da sempre con amore ed energia, dandogli tutte le attenzioni e le possibilità che merita. Ma anche per lei gli anni passano. Federico ha bisogno di essere preso, spostato, sollevato... Paola ha bisogno di aiuto e ci ha chiesto di diffondere il suo appello, già condiviso su Facebook ormai diversi mesi fa ma al momento inascoltato.

"Mi scrivono persone avanti con gli anni. Io ringrazio tutti per la disponibilità, ma sto cercando dei giovani, perché vorrei che Federico stesse con i suoi coetanei e perché lui richiede grande energia fisica. Da qualche anno faccio fatica a trovare aiuto, anche per poche ore. Non ci sono più ragazzi che vogliano dare un po' del loro tempo per gli altri. Non so davvero più a chi rivolgermi", ci dice Paola, piuttosto demoralizzata.

Noi ci auguriamo che qualcuno possa farsi avanti: si tratta di un impegno di un'ora a settimana. C'è bisogno di braccia forti che sappiano prendere in braccio Federico, spostarlo (pesa meno di 50 chili) e seguirlo negli esercizi di riabilitazione. E poi c'è bisogno di allegria. L'ideale sarebbe qualche ragazzo/ragazza giovane, uno studente universitario, anche perché Federico ama stare con i suoi coetanei. Ovviamente Paola assisterebbe alle operazioni ed è pronta ad insegnare tutto quello che c'è da sapere.

Chi volesse rendersi disponibile può contattarla su Facebook (https://www.facebook.com/paola.fabi.5) oppure scriverle una mail a chiccopao@alice.it