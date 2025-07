Mostra della meccanica agricola di Saluzzo: da sabato 6 a lunedì 8 settembre appuntamento con la 78ª edizione

La 78ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla sua 17ª edizione nazionale, si svolgerà da sabato 6 a lunedì 8 settembre nell’area espositiva di 40 mila metri quadrati del Foro Boario (via Don Giacomo Soleri, 16). La tradizionale rassegna di fine estate si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che dal primo di settembre sino al 9 offrirà al pubblico una settimana ricca di musica e di spettacoli.

Quest’anno ad essere protagoniste nei 500 stand espositivi della fiera specializzata che fa incontrare i protagonisti del settore primario e il pubblico generalista saranno la movimentazione ed il legno con un’area tematica che cambia e si rinnova per raccontare la produzione e la lavorazione legno, la frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione, l’allevamento della razza bovina Frisona, tutte attività che da sempre caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura e delle valli del Monviso.

La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore - Supertino, Vaudagna, Olimac, Balfor – ed eVISO.

L’apertura della Mostra avverrà sabato 6 settembre alle 8 del mattino con la 52ª Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 20ª Junior Show Regionale, due iniziative organizzate da Ara Piemonte per presentare la razza bovina Frisona Italiana ed il comparto dell’allevamento da latte, un’occasione imperdibile per vedere le migliori vacche lattifere della nostra regione. A seguire l’inaugurazione ufficiale con le autorità cittadine e regionali.

Le novità:

LA PIAZZA DEL LEGNO sarà l’area che, dopo aver iniziato un percorso con il polo Legno Monviso, oggi diventerà lo spazio dove provare e vedere i macchinari più innovativi in movimento, spettacoli dedicati e animali all'opera. Nell’area espositiva Polo Legno Monviso troveranno spazio per tutta la durata della fiera alcune qualificate aziende piemontesi che esporranno macchine e attrezzature per la prima lavorazione del legname, dalla produzione di legna da ardere alla gestione sostenibile dei boschi. Nel pomeriggio di sabato 6 i boscaioli del territorio potranno partecipare alle prove e si potranno esercitare nell’abbattimento, sramatura e taglio con accetta del tronco di un albero, le tre adrenaliniche discipline che compongono la gara di “Triathlon del Boscaiolo” in programma domenica 7 con la squadra ufficiale del campionato nazionale. Le prove simulano quello che può essere l’abituale lavoro del boscaiolo, che nel triathlon viene valorizzato in una gara competitiva a tempo che si svolge in condizioni di massima sicurezza.

In occasione della 78ª edizione della Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, prende infatti il via la prima edizione del Concorso per l’Innovazione Tecnologica, un’iniziativa ideata in collaborazione con CNR - Stems per promuovere l’eccellenza tecnica e progettuale nel settore della meccanizzazione agricola.

Il Concorso nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le Aziende costruttrici che si distinguono per capacità innovativa, ingegno e impegno nella ricerca e nello sviluppo di macchine, attrezzature o componenti in grado di rappresentare un concreto passo avanti dal punto di vista funzionale, costruttivo e ambientale. Attraverso il Concorso per l’Innovazione Tecnologica, la Mostra di Saluzzo vuole stimolare il progresso tecnico e favorire la diffusione di soluzioni capaci di apportare benefici reali in termini di produttività, sicurezza, ergonomia ed efficienza energetica nel settore della Meccanizzazione Agricola, con uno sguardo attento anche alla sostenibilità ambientale ed al benessere dell’operatore.

La Mostra Regionale della Frisona si rinnova guardando ai giovani ancora e - come ogni anno - ha uno spazio di riguardo nella Mostra per raccontare un altro tassello del comparto agricolo. Tra le novità di questa edizione, la “Junior Show Frisona”, la competizione dedicata ai giovani allevatori.

Incontri e collaborazioni come sempre non mancheranno grazie ad Agrion, Comprallatte , Polo Legno Monviso e Datameteo Educational per confrontarsi sui temi importanti per il mondo della meccanizzazione e dell’agricoltura.

Domenica e lunedì anche tanto spazio a professionisti, famiglie e curiosi. Il Foro Boario sarà una piazza dove lavoro e intrattenimento si daranno il cambio, sempre all’insegna della tradizione del nostro bellissimo territorio.