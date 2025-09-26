A tutta birra! A Cuneo è partito l’Oktoberfest  [VIDEO]

Settecentomila presenze dal primo anno per 280mila pasti serviti.

Sono i numeri coi quali Oktoberfest Cuneo si è presentato alla sua 8ª edizione. Ieri la rassegna organizzata da Sidevents ha tenuto il suo momento inaugurale, come sempre aperto dalla sfilata che nel pomeriggio ha animato l’isola pedonale di via Roma.

A seguire, negli spazi allestiti nell’area di San Rocco Castagnaretta l’apertura della prima botte di birra Paulaner da parte della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha dato il via alla festa destinata a proseguire nei giorni dal giovedì alla domenica sino al 12 ottobre.

L’INAUGURAZIONE [VIDEO]

Qui il servizio che il nostro giornale ha dedicato alla manifestazione.

Informazioni in tempo reale sugli eventi, biglietti e prenotazioni sono reperibili all'indirizzo www.oktoberfestcuneo.it.