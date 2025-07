"Uomo capace e sempre disponibile per la comunità": cordoglio a Vicoforte per la morte di Sergio Barberis

Cordoglio a Vicoforte per la morte di Sergio Barberis, deceduto ieri nella zona del Monte Mondolè, dove si era recato per un'escursione.

Il suo corpo, trovato esanime vicino ad un laghetto, è stato recuperato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

Aveva 81 anni e la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

Il sindaco di Vicoforte Gian Pietro Gasco commentato: "La scomparsa di Sergio Barberis desta profondo cordoglio e tristezza in tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo. E' stato un uomo molto presente, attivo e propositivo per la nostra comunità Vicese. Ha sempre messo a disposizione, con discrezione ed assiduità, le sue competenze, esperienze e capacità professionali e umane a servizio di coloro che ne avevano bisogno. In particolare aveva supportato le iniziative e le attività del Comune, della Casa di Riposo San Giuseppe e della Parrocchia. Alla famiglia esprimo la sincera vicinanza ed affetto di tutta Vicoforte e mio personale".