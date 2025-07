Cuneo, nascita di una banca piemontese e coinvolgimento della Fondazione CRC? Boselli interroga la sindaca

Giancarlo Boselli, consigliere di opposizione a Cuneo, torna alla carica sulla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Questa volta non più per avere possibili chiarimenti in merito all’indagine giudiziaria in corso, quanto per un altro aspetto relativo alla ventilata nascita di una possibile banca piemontese.

Sul tema ha rivolto un’interrogazione alla sindaca per sapere se risultasse un coinvolgimento in tal senso della potente Fondazione cuneese

“Premesso – scrive il capogruppo degli Indipendenti - che in settimana indiscrezioni giornalistiche hanno riferito del tentativo di costituire una nuova banca piemontese attraverso iniziative che avrebbero visto partecipi, anche se indirettamente, la Fondazione CrC, chiedo alla sindaca se fosse a conoscenza di questa ipotesi ed eventualmente ad informare la Conferenza dei capigruppo in merito”.