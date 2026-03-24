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Politica | 24 marzo 2026, 18:49

Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia

In una nota, dichiara: "Ho commesso una leggerezza e me ne assumo la responsabilità"

Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia

Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il presidente del consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

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