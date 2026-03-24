Dimissioni Delmastro da sottosegretario alla Giustizia, Pd e M5S: "Chiorino segua il suo esempio"

Dopo l'annuncio delle dimissioni da sottosegretario della Giustizia di Andrea Delmastro Delle Vedove in Piemonte, le opposizioni non hanno perso tempo e hanno immediatamente chiesto le dimissioni dell'assessore Elena Chiorino, anche lei coinvolta nel caso "5 forchette".

"Se l'inopportunità politica, le ombre e la gravità di questa vicenda sono tali da costringere alle dimissioni un esponente del Governo, devono valere anche per chi siede ai vertici della nostra Regione. La vicepresidente Elena Chiorino, insieme al consigliere Davide Zappalà, faceva parte dello stesso assetto societario di Delmastro, in affari con la figlia di un condannato in via definitiva per aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Non esistono due pesi e due misure: Chiorino segua l'esempio di Delmastro e rassegni immediatamente le dimissioni", tuona Domenico Rossi, segretario regionale del PD.

E ancora il M5S regionale: "A fronte delal decisione di Delmastro, non possiamo che aspettarci una presa di coscienza anche da parte di Chiorino, alla quale chiediamo un passo indietro - quantomeno per questioni di opportunità politica - nell’interesse della Regione Piemonte".

Arrivano anche le reazioni di Alleanza Verdi Sinistra che con Giulia Marro dice: "Nonostante gli irrecivibili tentativi di Meloni di derubricare a 'leggerezza' il caso Bisteccheria d'Italia, le dimissioni di Delmastro erano dovute e non rinviabili vista la gravità di quanto sta emergendo. Chiorino e Zappalà non continuino a nascondere la testa sotto la sabbia.

Ora siano coerenti, e anche il Presidente Cirio prenda atto che la situazione non ammette tentennamenti: Chiorino non può rimanere vicepresidente di questa Regione, con deleghe pesanti come il lavoro e l'istruzione, un minuto di più".



