Boves, al Santuario di Fontanelle la tradizionale fiaccolata con la statua della Madonna

Al santuario della Regina della Pace di Fontanelle di Boves, si sta vivendo la novena in preparazione alla festa patronale.

Ogni sera alle ore 20.45 si svolge una preghiera mariana con una particolare invocazione per la pace tra le nazioni. Inoltre sabato 19 luglio, sempre alle 20.45 ci sarà la tradizionale fiaccolata per le vie del paese con la statua della Madonna. Il percorso si concluderà nel piazzale del rosario dove, verso le ore 21.30, seguirà l’atteso concerto gospel (ingresso gratuito) del “Castagnole Community Choir”.

Dopo l’entusiasmante concerto di qualche anno fa, il santuario tornerà ad ospitare questo coro diretto dalla carismatica Daria Moscatelli e con la presenza dell’estroso direttore musicale Alberto Marsico. Il coro è rinomato per le sue capacità canore, per il suo vasto repertorio e per essersi già esibito su numerosi palchi in Italia e in Germania.

Domenica 20 luglio la solenne S. Messa sarà alle ore 10.30 si concluderà con la, particolarmente significativa in questi tempi, ‘supplica alla Regina Pacis’, che continua una tradizione risalente al fondatore del santuario, don Agostino Pellegrino