Energia e filiera agroalimentare: una visione condivisa per Cheese 2025

Anche per l’edizione 2025 di Cheese, eVISO conferma il proprio ruolo di Main Partner della manifestazione internazionale organizzata da Slow Food e dalla Città di Bra, in programma dal 19 al 22 settembre 2025.

La collaborazione nasce da una visione condivisa: mettere al centro l’equilibrio tra persone, territori e natura, attraverso un impegno concreto per una filiera agroalimentare sostenibile. Cheese 2025 sarà dedicato a “Il mondo intorno al formaggio a latte crudo”, con l’obiettivo di valorizzare la biodiversità, i pascoli, le foreste, i saperi artigianali e le pratiche agricole virtuose che rendono possibile la produzione dei formaggi a latte crudo.

In qualità di partner, eVISO fornirà energia 100% rinnovabile certificata a tutti i contatori temporanei installati durante l’evento. Una scelta che rispecchia i valori di sostenibilità ambientale, tracciabilità energetica e supporto alle comunità locali.

«Essere partner di Slow Food ci riempie di orgoglio: il valore che questa comunità porta a livello internazionale è straordinario, e rappresenta una risposta concreta alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo» ha commentato Lucia Fracassi, Direttore Generale di eVISO.

«Tornare a Cheese è naturale: è un evento che parla di mani, territorio e responsabilità. Crediamo in un’energia giusta, che accompagni chi lavora le materie prime con cura e che, grazie alla tecnologia, possa farlo in modo più semplice e sostenibile.»

eVISO è una tech company con sede a Saluzzo (CN), quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana. Grazie all’uso dei dati e dell’intelligenza artificiale, applicati ai settori energia, gas e agritech, supporta le imprese agroalimentari nel percorso verso consumi più efficienti, tracciabili e consapevoli.

L’obiettivo è mettere la tecnologia al servizio di chi produce, con soluzioni digitali che ottimizzano le risorse e rispettano l’ambiente. Una visione perfettamente coerente con lo spirito di Cheese 2025, che accende i riflettori su una produzione casearia che rischia di scomparire, ma che rappresenta un patrimonio inestimabile.