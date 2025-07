Valorizzazione e sicurezza: interpellanza di Armellini per il futuro de “Pizzo" di Cuneo

L’area del “Pizzo” di Cuneo è oggetto di un'interpellanza presentata dal consigliere Paolo Armellini nel prossimo consiglio comunale convocato nei giorni 21-22 e 23 luglio prossimi. La proposta del Consigliere degli Indipendenti punta a una rivalutazione complessiva del contesto urbano, con interventi mirati di riqualificazione e una maggiore attenzione alla sicurezza, in particolare per la gestione degli impianti di distribuzione carburante.

Nel dettaglio, Armellini suggerisce di rivedere completamente la sistemazione di Piazza Torino, con lo spostamento dei parcheggi per autobus e dei due distributori di benzina in zone più idonee, lontano dal centro storico. L’ex palazzina Italgas, invece, potrebbe diventare la “Cittadella” della cultura, divenendo un punto nevralgico per eventi e iniziative cittadine. A questo si aggiunge la proposta di realizzare un nuovo parcheggio di testata funzionale al fabbricato riqualificato, da collegare direttamente al cuore di Cuneo, sostituendo l’attuale parcheggio del Campidoglio, tema di un'altra interpellanza.

Armellini sottolinea inoltre la necessità di un progetto di rilancio per i viali di Corso Giovanni XXIII e Corso Kennedy, partendo proprio da Piazza Torino, per conferire un maggiore decoro e funzionalità all’area.

L’attenzione rinnovata verso la sicurezza degli impianti di rifornimento arriva anche in seguito ai tragici eventi del 4 luglio a Roma, dove un’esplosione in un distributore di Gpl e benzina ha causato gravi danni e feriti. Si richiede quindi di valutare attentamente l’opportunità di mantenere tali impianti così vicini al centro storico, anche alla luce delle nuove normative di tutela paesaggistica e ambientale.

Infine, Armellini invita l’amministrazione comunale a considerare un aggiornamento del regolamento sugli impianti di distribuzione carburanti, risalente al 2005, con l’obiettivo di renderlo coerente con le più recenti disposizioni nazionali e regionali.