Cuneo, mercato del venerdì: via libera alle modifiche tra piazza Seminario e piazza Galimberti

Il Consiglio comunale di Cuneo, nella seduta di ieri, mercoledì 25 marzo, ha approvato all’unanimità due delibere, immediatamente eseguibili, relative alla riorganizzazione dell’area mercatale del venerdì, con interventi che interessano piazza Galimberti e piazza Seminario per migliorare la sicurezza e la mobilità intorno al mercato.

Nello specifico si è tenuto conto dell'ingresso pedonale del nuovo Vescovado, oggi sito in via Amedeo Rossi, e dell'imminente trasferimento della Prefettura nella Caserma della Guardia di Finanza Cesare Battisti.

Si tratta di modifiche di carattere tecnico e normativo, già approfondite in sede di commissione consiliare, che hanno quindi trovato un consenso compatto in aula.

Un passaggio formale, quello dell'approvazione del Consiglio comunale, richiesto dalla normativa regionale che in questo primo passo ha riguardato lo spostamento parziale dell’area mercatale esistente da piazza Seminario a piazza Galimberti.

Durante la relazione da parte dell'assessore e vicesindaco Luca Serale ha ribadito quanto già riportato in sede di Commissione consiliare del 12 marzo che si tratta di un intervento limitato.

“I banchi degli ambulanti – ha spiegato Serale - che si occupano della vendita dei fiori saranno spostati sul fronte di piazza Seminario. Su piazza Galimberti, invece, avverrà il riordino del mercato del venerdì che si presenta su quella parte di piazza, che guarda il lato opposto al Tribunale. Si tratta di una prima ottimizzazione delle aree mercatali e seguiranno altri interventi che riguarderanno soprattutto il mercato del martedì, legati fondamentalmente gli stessi per cui ci siamo già mossi: sicurezza, apertura dell'accesso al Vescovado e il trasferimento della Prefettura nella Caserma “Cesare Battisti” della Guardia di Finanza, ritenuto sito sensibile e non può essere circondato dai banchi degli ambulanti”.

Entrambi i provvedimenti sono stati approvati senza dibattito in aula, segno di un percorso condiviso nelle commissioni consiliari e con i sindacati degli ambulanti con un orientamento unitario sulla necessità di adeguare l’organizzazione del mercato del venerdì alle disposizioni regionali e alle esigenze di funzionalità, armonizzazione e compattezza degli spazi pubblici per un migliore appeal e sicurezza.