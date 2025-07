Alba e il suo territorio saranno più vicine con SMART [FOTO e VIDEO]

Presentato ieri a Guarene il progetto transfrontaliero SMART – Soluzioni di Mobilità Alternative Rurali Transfrontaliere, che vede come capofila il GAL Langhe Roero Leader, progetto approvato dal comitato di Sorveglianza dell’Autorità di gestione del Programma interreg VI-A France-Italia ALCOTRA 2021-2027.

L’idea parte dal basso con l’obiettivo di affrontare uno dei nodi più urgenti e trascurati dei territori rurali: la mancanza di alternative agli spostamenti con auto private.

Come ha spiegato durante la conferenza stampa il presidente di GAL Langhe Roero Leader Massimo Gula:

“Gli spostamenti fra Alba e le zone limitrofe di Langa e Roero sono difficili, non solo per i turisti che raggiungono con relativa facilità la città, faticando poi a muoversi nel territorio, ma anche e soprattutto per i residenti. Grazie all’entusiasmo del sindaco di Guarene Simone Manzone, che mi parlò delle possibilità di questo progetto e che rilevò come nel suo comune ogni 100 abitanti ci sono 80 auto, abbiamo partecipato alla progettazione, insieme ai francesi della Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, che vivono gli stessi nostri problemi, trovando come partners la Fondazione Links e 7 comuni fra cui Alba. È un progetto ambizioso, che vedrà una prima fase di studio per comprendere le necessità reali e poi le sperimentazioni sul campo”.

I sette comuni aderenti sono Alba, Guarene, Castagnito, Corneliano d’Alba, Magliano Alfieri, Piobesi d’Alba e Vezza d’Alba

Simone Manzone è il sindaco del comune portavoce, Guarene:

“Il progetto SMART rappresenta per noi una concreta occasione per colmare un ritardo che sentiamo da troppo tempo: siamo infatti consapevoli di essere indietro di almeno trent’anni sul tema della mobilità nelle nostre aree rurali. I nostri cittadini si trovano in difficoltà negli spostamenti, soprattutto alle persone anziane manca un’alternativa all’auto. Abbiamo trovato il modo di coinvolgere il comune di Alba e ringrazio per l’attenzione il sindaco Alberto Gatto, e i sindaci degli altri paesi della comunità roerina, e grazie alla competenza dei progettisti del GAL siamo riusciti a mettere in piedi un progetto valido. C’è ancora molto lavoro da fare e soprattutto ci sarà da comprendere bene le esigenze reali delle persone”.

Il progetto SMART ha durata triennale e un budget complessivo di oltre 1,3 milioni di euro. Immaginare e sperimentare nuove soluzioni di mobilità sostenibile, coinvolgendo attivamente le comunità, non è una chimera. Ne è convinto anche il sindaco di Alba Alberto Gatto che ha dichiarato:

“Dobbiamo concludere le grandi infrastrutture, ma anche prestare attenzione ai microspostamenti che ogni giorno gravitano intorno alla nostra città”.

Alla conferenza stampa condotta dal direttore del GAL Langhe e Roero Leader Giusi Casucci, erano presenti anche Marco Gallo, assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna con delega ai GAL (vedi video), il presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo, il presidente dei sindaci del Roero Enrico Faccenda, i sindaci e i rappresentanti dei comuni coinvolti e numerosi giornalisti e addetti ai lavori.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con collegamento telefonico ha salutato i presenti e con favore il progetto in partenza.

“Sostenere la coesione territoriale significa, prima di tutto, saper ascoltare”, ha concluso Massimo Gula “e con SMART abbiamo raccolto l’istanza di un gruppo di Comuni che ha scelto di mettersi in gioco su un tema tanto complesso quanto urgente. Abbiamo deciso di esserci, con responsabilità e convinzione, perché il cambiamento passa dalla collaborazione e dal dialogo tra comunità”.

Nei prossimi mesi vedremo le prime iniziative di ascolto attivo e di progettazione condivisa sul campo.

Gli interventi in occasione della presentazione del progetto (GUARDA IL VIDEO)