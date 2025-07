Ceva, promulgato l’avviso per la richiesta di rimborso spese per i centri estivi

L’Amministrazione comunale segnala come sia stata messa in campo un’iniziativa finalizzata a dare sostegno alle famiglie che si siano avvalse dei centri estivi nel corso dell’estate 2025.

È infatti stato pubblicato l’avviso per la richiesta di rimborso della spesa ivi sostenuta.

L’avviso è rivolto alle famiglie di bambini residenti in Ceva che abbiano usufruito di campi estivi sia nel Comune di Ceva, sia in altri Comuni, i cui figli abbiano un’età compresa tra i 3 e i 14 anni e che siano in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità.

Chi fosse interessato, dovrà presentare la domanda entro e non oltre il 30/09/2025 compilando l’apposito modulo, il quale sarà da inviare all’indirizzo mail: ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it - comune.ceva.cn@cert.legalmail.it o da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune.

I criteri di rimborso e le percentuali di abbattimento saranno i seguenti:

- ISEE da € 0,00 a € 15.000,00 - 90%;

- ISEE da € 15.001,00 a € 26.000,00 - 80%;

- ISEE da €. 26.001,00 a € 37.000,00 - 70%.

Si ricorda che la domanda dovrà essere compilata in ogni sua sezione e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, da uno dei genitori nel cui nucleo familiare sia presente il minore, completa dei seguenti allegati:

- copia della/e ricevuta/e di pagamento rilasciata/e dai soggetti organizzatori dei “Centri Estivi” ed “Estate Ragazzi”;

- copia del documento di identità del richiedente se trasmessa tramite e-mail;

- allegato ISEE in corso di validità;

- verbale di accertamento dell’handicap ex L.n.104/92 in corso di validità;

Si dà atto inoltre che non esistono limitazioni di reddito per le famiglie residenti che hanno iscritto ad un centro estivo i figli minori e/o minori a carico, portatori di disabilità certificata ai sensi della L.104/92, art.3 comma 1-3 e che pertanto tali famiglie rientreranno negli aventi diritto al contributo, con una percentuale di abbattimento pari al 50%.

Sulla base del valore ISEE e delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria degli aventi diritto fino a esaurimento delle somme a disposizione dell’Amministrazione.

“Questo provvedimento permette di sostenere le famiglie cebane nelle loro esigenze imprescindibili e quotidiane - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Boffano -. Le vacanze estive sono un momento di svago e riposo per bambini e ragazzi, ma anche un periodo in cui per i genitori è difficile organizzare il tempo libero dei figli, che spesso si sovrappone alle incombenze lavorative. Il contributo va nella direzione di supporto ai nuclei familiari secondo il criterio della proporzionalità e della progressività rispetto al reddito del nucleo stesso".

Di pari avviso l’assessore alle Politiche giovanili e alla Famiglia, Laura Amerio: “E’ fondamentale che bambini e ragazzi investano il tempo estivo in attività costruttive, che allegeriscono il peso dell’assistenza su genitori e nonni e che, al contempo, permettano loro di stare in compagnia dei coetanei, di creare amicizie e reti sociali e di cimentarsi in nuove esperienze. Questo però, come ben sappiamo, ha un costo che per molte famiglie diventa ingente. Il nostro obiettivo come amministratori è quello di dimostrare un aiuto concreto ai nostri concittadini che si sono rivolti ai centri estivi e alle iniziative di “Estate Ragazzi” così da dare non solo un sostegno economico, ma da creare un circolo virtuoso che incentivi le famiglie a usufruire di questi servizi anche negli anni a venire.”

Si ricorda che il modulo di presentazione della domanda è scaricabile al link https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/doc00471520250717112257.pdf oppure ritirabile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ceva (piazza Vittorio Emanuele II, 17) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12, il lunedì e il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.

Per consultare l’avviso accedere al link https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/doc00471420250717112242.pdf.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune di Ceva negli orari di apertura al pubblico e/o al seguente numero telefonico: 0174/721623 interno 201.