Partirà da Roddino il progetto pilota per la mobilità sostenibile in dieci Comuni di Langa

Roddino si prepara a diventare laboratorio di un’idea nuova di mobilità, pensata per borghi piccoli, festival vivi e comunità connesse. Domenica 20 luglio, in occasione dell’evento Mataria ’d Langa, sarà attivo un servizio sperimentale di trasporto condiviso realizzato in collaborazione con la piattaforma conTrasporto: un test che potrebbe trasformarsi in servizio permanente.

Il progetto nasce per offrire un’alternativa concreta a chi non può o non vuole mettersi alla guida, ma vuole partecipare alla festa in sicurezza e senza stress. Dalle 15.00 alle 00.30 sarà possibile raggiungere Roddino da uno dei comuni aderenti prenotando il proprio viaggio tramite piattaforma digitale, con un contributo simbolico di 2 euro.

L’obiettivo non è solo agevolare gli spostamenti, ma sperimentare una nuova modalità di vivere gli eventi e i paesi: con meno auto, più persone e un’idea condivisa di futuro. L’iniziativa è rivolta anche ai più giovani, a chi non ha la patente o preferisce evitare le difficoltà legate alla guida serale.

La piattaforma conTrasporto, già attiva in altri contesti rurali, accompagna il Comune in questa fase di test, che coinvolge anche i paesi dell’Unione Langa Barolo e Dogliani: Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Roddi, Roddino, Sinio e Dogliani. Il servizio sarà attivo solo per i comuni indicati nella piattaforma di prenotazione.

"Abbiamo voluto offrire una risposta concreta – spiega il sindaco di Roddino Marco Andriano – al bisogno crescente di servizi di mobilità accessibili anche nei nostri territori. Questo progetto pilota può essere l’inizio di qualcosa di più ampio: un modello replicabile in tutta l’area collinare, capace di collegare i borghi, favorire la partecipazione e ridurre l’impatto ambientale. Roddino vuole dimostrare che anche un piccolo paese può anticipare un cambiamento".

Tutte le informazioni sono disponibili su https://app.contrasporto.it/event/roddino, dove è possibile prenotare il proprio posto per partecipare a una festa che, già dal viaggio, vuole raccontare un modo diverso di stare insieme.