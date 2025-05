Presentata la Digital Experience del Museo della Ceramica di Mondovì per la sua valorizzazione internazionale

È stata presentata nel pomeriggio di venerdì 23 maggio, la DIGITAL EXPERIENCE realizzata al fine di dotare il Museo della Ceramica di Mondovì di un nuovo strumento di divulgazione e valorizzazione della “Cultura della Ceramica” e delle proprie collezioni a livello internazionale.

Collegandosi con il sito del Museo al seguente link (https://www.museoceramicamondovi.it/virtual-tour/) si entra in un racconto ricco di contenuti visivi e sonori, in italiano e in inglese, che consentono al visitatore di conoscere:

- Come è nato il Museo. Il ritratto del fondatore Marco Levi

- Il meraviglioso Palazzo Fauzone di Germagnano, sede storica del Museo

- La storia dell’industria della ceramica monregalese

- La produzione “alla vecchia maniera”

- L’iconografia, le decorazioni

- Le Marmorizzate, la ceramica nera, quella di Richard Ginori

Alla presentazione erano presenti l’assessora alla Cultura e al Turismo della Città di Mondovì, Francesca Botto, il presidente della Fondazione Museo della Ceramica “Vecchia Mondovì”, Ermanno Tedeschi e la direttrice del Museo, Christiana Fissore. Anna Martina e Maria Cristina Tedesco, Senior Advisor e Content Manager di Punto Rec Studios, hanno illustrato la Digital Experience, le modalità di accesso, i contenuti.

"Prosegue il percorso di valorizzazione del nostro Museo, che oggi si arricchisce di un nuovo e importante strumento promozionale” il commento del presidente Ermanno Tedeschi -. La nuova Digital Experience come elemento attrattivo per un pubblico esogeno che potrà così scoprire la ceramica monregalese anche da remoto, ma soprattutto come dispositivo complementare alla visita in situ. La digitalizzazione come valore aggiunto alla semplice fruizione culturale, quindi, per un Museo sempre più moderno e inclusivo, capace di amalgamare la tradizione all’innovazione".

"Il progetto “Digital Momuc” inaugurato oggi accoglie, sviluppa e amplifica un segmento degli obiettivi del Piano Strategico del nostro ente - ha aggiunto la direttrice Christiana Fissore - e, in particolare, quelli relativi ad una trasformazione digitale del museo che lo vuole dotare di quelle tecnologie che lo rendano raggiungibile e fruibile attraverso la rete ad un pubblico potenzialmente illimitato. La nuova Virtual Experience rappresenta un tassello importante, orientato a rendere il museo più aperto, accessibile e innovativo, capace di rafforzare la funzione culturale e sociale del museo nel contesto digitale contemporaneo".

"Il visitatore può accedere alla Virtual Digital Experience e ai contenuti multimediali da qualsiasi device entrando nel sito del Museo della Ceramica di Mondovì o tramite un Qr-code che verrà posizionato nei punti di interesse e di flusso turistico. Il visitatore naviga nell’ambiente 3D e attiva gli hotspot, che hanno titoli come se fossero le didascalie di un museo reale» ha concluso Maria Cristina Tedesco, Content Manager di Punto Rec Studios.

"La Digital Experience crea una modalità di presentazione delle collezioni che è essa stessa un “prodotto culturale”, ricco di contenuti inediti e rappresenta una best practice nell’uso del digitale applicato alla fruizione di contenuti che integrano l’esposizione museale. Un altro aspetto di grande interesse è che la Digital Experience è fruibile senza limiti di spazio e di tempo e può essere attualizzata aggiungendo contenuti potenzialmente infinti".

"Come Amministrazione comunale non possiamo che accogliere con grande favore questo costante percorso di crescita del Museo della Ceramica di Mondovì, che oggi si arricchisce di un’appendice digitale intuitiva, moderna ed efficace - ha aggiunto, in chiusura, l’assessora alla Cultura e al Turismo, Francesca Botto -. Una progettualità che guarda all’innovazione e all’inclusione, per un Museo particolarmente attento alle sfide del domani, effige di una città sempre più a misura di cultura e turismo".