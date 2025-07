Saluzzo: oltre 50 gli stagionali africani accampati nel parco Gullino. Il Comune ha aperto i bagni pubblici

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana, uscito mercoledì 16 luglio.

Sono oltre cinquanta ad oggi, gli stagionali africani accampati nel parco Gullino (ex Villa Aliberti) tra i cartoni che fungono da riparo, sacchi con indumenti tra i rami degli alberi, teli a terra, borse di cibo.

Il Comune ha aperto lunedì i bagni pubblici per rispondere a questa mancanza e alla preoccupazione crescente dei cittadini sugli aspetti igienico-sanitari del parco, caratterizzato anche dalla presenza di un'area giochi per bambini e meta di passeggio.

I bagni saranno oggetto di pulizia e sanificazione quotidiana, aperti tutto il giorno, chiusi nelle ore strettamente notturne.

[Sopra i bagni pubblici aperti nel parco Gullino]

"Sono stati intensificati anche i passaggi dei mediatori per capire se ci sono persone contrattualizzate da poter inserire nelle ospitalità e tentare di scongiurare ogni ipotesi di ingaggi in 'nero' - sottolinea il sindaco Franco Demaria -. Il problema che si registra in queste settimane, come avviene ogni anno, riguarda persone che si presentano in anticipo rispetto all’inizio delle campagne della frutta, in cerca di un’occupazione, o che si trovano tra un contratto e l’altro. È un tema complesso, che richiede risposte articolate e risorse senza le quali non è possibile venire incontro al disagio delle persone presenti nei parchi cittadini e alle legittime preoccupazioni dei residenti".

Sin dall’inizio, la situazione delle presenze degli stagionali al parco Gullino, che ogni anno si presenta, anche se con numeri diversi, è governata dalle forze dell’ordine e, pur nel crescendo numerico di presenze, è sotto controllo.

L’area è controllata più volte al giorno dalla Polizia locale e dai Carabinieri di Saluzzo, che perlustrano il parco e zone limitrofe anche di notte.

"Non ci sono per il momento criticità di ordine pubblico - afferma il comandante della Polizia Locale Fulvio Senestro -. Bisogna logicamente monitorare e tenere sotto controllo la situazione. E’ quello che facciamo coi Carabinieri".

Martedì 8 luglio in Prefettura a Cuneo, era stato ufficializzato l’arrivo dei fondi destinati al Protocollo che coordina i siti di ospitalità diffusa per stagionali agricoli nel distretto della frutta del Saluzzese, coordinato dalla Prefettura, il più grande e importante del Piemonte. Il denaro è stato stanziato nell’ambito del Pnrr, grazie al progetto presentato dal Comune di Saluzzo come capofila.

Consentirà un ulteriore potenziamento e miglioramento delle strutture per l’ospitalità temporanea dei lavoratori agricoli, rafforzando un modello già apprezzato in altri territori e a livello nazionale.

"Il finanziamento di 1 milione 700 mila euro rappresenta un riconoscimento concreto alla qualità del modello che abbiamo realizzato negli anni - afferma il sindaco Demaria - e permetterà, a partire dal 2026, di aumentare i posti letto disponibili, migliorare le strutture esistenti e ristrutturare un immobile a Revello, ultimo Comune a essere entrato in questa rete volonterosa e virtuosa".

Forse, proprio grazie alla stabilità garantita dal finanziamento Pnrr, alla qualità del dialogo instaurato con il Commissario straordinario, i funzionari ministeriali, la Regione e grazie anche alla capacità riconosciuta a livello governativo del nostro territorio di fare proposte innovative, si potrebbe tentare di avviare una riflessione su come affrontare anche la condizione di coloro che giungono in cerca di un impiego, ancora senza contratto, riferimenti o un alloggio, nell’ambito di una revisione delle norme che regolano le dinamiche del mercato del lavoro agricolo che da tempo auspichiamo e chiediamo qui nel Saluzzese".