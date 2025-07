Giuseppe Lauria per i prossimi 3 anni sarà direttore del Dipartimento di Emergenza e Aree critiche

Giuseppe Lauria è stato nominato direttore del Dipartimento di Emergenza e delle Aree critiche. L’incarico è stato conferito oggi (21 luglio) e avrà una durata di 3 anni.

“La nomina del dottor Lauria è stata discussa e condivisa all’interno dell’Azienda – ha detto Livio Tranchida, direttore generale dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle -. Sono noti il suo impegno, le sue capacità, la disponibilità al servizio, l’abnegazione personale e l’integrità morale che gli hanno sempre consentito di motivare la sua squadra e affrontare insieme il lavoro quotidiano, ma, soprattutto, i momenti più difficili nella gestione di un Dea di primo livello con oltre 70.000 accessi all’anno. Sono certo che affronterà la responsabilità di dirigere il Dipartimento con la solita determinazione. Auguro a lui e alla sua squadra, oggi più articolata, buon lavoro e ringrazio il suo predecessore, Giuseppe Coletta, ora in pensione, per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni”.

“Ringrazio il direttore generale per la fiducia che mi ha dimostrato anche oggi, attribuendomi la direzione del Dipartimento di Emergenza e Aree critiche – ha sottolineato Giuseppe Lauria -. Consapevole dell'importanza dell'incarico e della sua complessità affronto con spirito di servizio questo nuovo compito. L'altissimo profilo professionale e umano che tutti i professionisti del Dipartimento esprimono, la loro capacità di fare squadra e affrontare con efficienza e spirito di collaborazione le sfide passate e quelle che ci attendono, mi trasmette fiducia e incoraggiamento. Un ringraziamento speciale al dott. Giuseppe Coletta, prima di tutto amico e collega da anni, per il grandissimo lavoro fatto lasciando in eredità un Dipartimento forte e coeso”.