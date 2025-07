A Garessio prende il via “Scambi al colle”: mercatino dell’usato e del riuso sulla Colla di Casotto

Domenica 17 agosto 2025 la Colla di Casotto, ospiterà il primo di tre eventi ideati per favorire l’incontro e il sentire la montagna. L’iniziativa, intitolata “Scambi al colle”, consiste in un mercatino dell’usato e del riuso dove chiunque può partecipare portando con sé semplici oggetti, libri, disegni, appunti e pensieri da esporre direttamente dal proprio bagagliaio, dopo aver raggiunto il piazzale della Colla in auto.

La manifestazione si svolgerà dalle 11 alle 17.30, con arrivo e registrazione prevista tra le 8.30 e le 10.45, e prevede una quota di iscrizione di 5 euro. L’evento sarà un’occasione per dare nuova vita a oggetti dimenticati, per creare momenti di condivisione e magari anche per fare qualche buon affare.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere inviata entro il 10 agosto scrivendo a proloco@garessio.net, specificando la data, il tipo di evento, nome, cognome e modello dell’auto.

L’iniziativa è promossa dalla ProLoco di Garessio in collaborazione con la sezione locale Garessio 2000 e si inserisce in una più ampia rassegna che prevede altri due appuntamenti domenicali nel mese di settembre: il 7 settembre con “1550 note in quota”, un concerto itinerante con musica d’autore e pranzo in baita, e il 14 settembre con “Garessio olistica”, una giornata di attività di benessere e armonia con la natura.

In caso di maltempo, tutte le manifestazioni saranno annullate per garantire sicurezza e qualità dell’esperienza.