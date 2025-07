Baladin si prepara ad iniziare agosto con una serie di eventi musicali

Agosto si presenta ricco di eventi musicali nei locali cuneesi di Baladin.

Ad accompagnare una scelta di autori straordinaria, i piatti della cucina di Christian Meloni Delrio, accompagnati dalla birra artigianale Baladin.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Baladin Open Garden (Piozzo – località Valle, 25)

1° di agosto alle ore 21

SHE arriva al Baladin Open Garden come un soffio di vento antico, un rituale collettivo che unisce musica, danza, storie e spiritualità. Un’esperienza immersiva che celebra la Terra, l’Acqua, l’Aria e il Fuoco attraverso l’arte e la connessione umana.

Un evento unico tra performance, saggezza indigena e attivismo poetico

Cosa offrirà SHE

· Performance musicale dal vivo con artisti internazionali e musicisti indigeni

· Rituali collettivi: creazione di mandala, danze intorno al fuoco, cerimonie dell’acqua

· Storie e canti ancestrali che parlano di natura, diritti, femminilità e speranza

· Un viaggio emozionante tra teatro, spiritualità e attivismo ambientale

Un progetto che unisce i popoli

SHE è un movimento artistico nato dalla collaborazione tra:

· Snowapple Collective – collettivo multidisciplinare internazionale

· Ruigoord – villaggio artistico e culturale nei Paesi Bassi

· Leader spirituali e attivisti come Shirley Krenak (Brasile) e Cheryl Angel (Lakota, USA)

Gli artisti

· Laurien “SHE” Snowapple – voce, clarinetto

· Shirley Krenak – voce, attivista indigena

· Cynthia Martinez – basso, chitarra, voce

· Celine Dewy – percussioni, danza cerimoniale

· Malena Duarte, Giulia Pastorino, e flautisti della tribù Krenak

Perché partecipare

SHE non è solo uno spettacolo. È un atto d’amore per il pianeta, un invito a riscoprire la nostra connessione con la natura e con gli altri esseri umani. È un momento per sognare insieme un futuro più giusto, più verde, più umano.

Per informazioni: 340 6076351 – Baladin Open Garden, località Valle 25 – 12060 Piozzo (CN)

Open Baladin Cuneo (Cuneo – piazza Foro Boario)

Dal 1 al 3 di agosto alle ore 21

1° agosto – Vittoria and the Hyde Park

Progetto musicale di Vittoria Hyde, una cantante, DJ e conduttrice radiofonica italiana (Virgin Radio e Radio Deejay). La sua carriera musicale include la partecipazione alla prima edizione di X Factor

Italia. Il gruppo è formato da Gabriele Tirelli, Lorenzo Ferrai e Silvia Ottanà. Il loro genere è un pop energico e di tendenza, che si esprime al meglio nei concerti dal vivo.

2 agosto – Maledetti Cantautori

Maledetti Cantautori nasce dall'omonimo libro di Nicholas Ciuferri e vede come controparte

musicale The Niro. Lo spettacolo è composto da racconti e monologhi che immaginano momenti della vita degli artisti, culminando in uno dei brani più rappresentativi e toccanti di ciascuno. Una

decina di monologhi e canzoni per un’ora e mezza di romanzo rock che attraversa le strade del mondo e del tempo: dalla New York degli anni Sessanta alla Seattle degli anni Novanta. Momenti di

commozione e divertimento, ricordando i poster che avevamo nella nostra cameretta – e che, a volte, sono ancora lì.

Si esibiranno: Nicholas Ciuferri, Davide Combusti (The Niro) e Pit Coccato.

3 agosto – Daniele Ronda

Daniele Ronda, cantautore e autore piacentino, inizia il suo percorso musicale al Conservatorio Nicolini. Dopo gli esordi come autore per Nek (tra cui le hit Almeno stavolta e Lascia che io sia)

e Mietta (Baciami adesso), firma successi anche per il mercato latino. Nel 2010 sceglie di tornare alle radici e fonda il progetto solista con l’album Daparte in folk, che unisce dialetto, folk e cantautorato. Con la sua band porta in tour oltre 100 concerti in Italia ed Europa, ricevendo premi come il MEI. La sua musica racconta storie di terra, identità e passione, rendendolo una delle voci più autentiche della nuova scena folk italiana.



Per informazioni: 0171 489199 – Open Baladin Cuneo, piazza Foro Boario – 12100 Cuneo