Commemorato a Ceresole d'Alba l'ottantunesimo anniversario della strage dei Martiri

Si è commemorato l’ottantunesimo anniversario della strage dei Martiri di Ceresole d’Alba, uno dei tragici episodi di repressione nazifascista avvenuti durante la Seconda guerra mondiale nel territorio cuneese. La strage avvenne in un contesto di intensa attività partigiana, in particolare delle formazioni della futura XII Divisione autonoma “Bra”, impegnate in azioni di guerriglia e rastrellamenti contro le truppe tedesche e repubblichine.

Nella giornata del 22 luglio 1944, una colonna della Luftwaffe comandata dal tenente colonnello Dierich, supportata da reparti della Muti e della Brigata Nera Mobile, effettuò un rastrellamento punitivo nel territorio di Ceresole d’Alba e Sommariva Bosco. Gli occupanti tedeschi catturarono numerosi giovani disarmati e renitenti alla leva, alcuni dei quali sorpresi durante il sonno nei boschi locali.

Questi furono portati in paese, insieme ad altri abitanti considerati sospetti, e nove uomini furono impiccati pubblicamente ai balconi di alcune abitazioni, provocando orrore nella popolazione. Le case vennero saccheggiate e incendiate, mentre i cadaveri degli impiccati rimasero esposti come monito fino al giorno successivo. Altri prigionieri furono deportati a Sommariva Bosco dove subirono ulteriori esecuzioni.

Tra le vittime, riconosciute come partigiani e simbolo della lotta per la liberazione, vi furono Giovanni Trinchero, Florindo Pettinati e Ruggero Degno, tra gli altri. L’eccidio fu pensato non solo come rappresaglia militare, ma come strumento di terrore per demoralizzare e piegare la popolazione civile, costretta a subire atroci violenze pur di indebolire il movimento partigiano attivo sul territorio.