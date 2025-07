Aperte le candidature alla quarta edizione del Premio Rapallo BPER Banca 2025

La Città di Rapallo, con il sostegno di BPER Banca, annuncia la quarta edizione del Premio Rapallo BPER Banca 2025, il prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori scrittrici italiane di narrativa e saggistica, che ogni anno viene assegnato ad alcune fra le maggiori protagoniste della cultura italiana selezionate da un’illustre giuria, confermando l’impegno della Città di Rapallo nella valorizzazione dell’attività letteraria, della capacità innovativa e dell’incidenza nella società. Le candidature sono aperte fino al prossimo 10 agosto.

Con il coinvolgimento di case editrici di tutta Italia, negli anni scorsi il Premio è stato conferito a nomi importanti dell’attuale panorama nazionale in ambito letterario. In particolare, nel 2024 sono state premiate: per la sezione ‘Narrativa’, Enrica Ferrara (I° premio) con “Mia madre aveva una Cinquecento gialla” (Fazi Editore, 2024), Valeria Parrella (II°) con “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli, 2024) ed Emanuela Anechoum (III°) con “Tangerinn” (Edizioni E/O, 2024); per la sezione ‘Costume e saggistica’, Daria Bignardi con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori, 2024). Premio speciale della Giuria alla Carriera: Adriana Cavarero.

È confermata anche la terza edizione del Premio Europeo Rapallo BPER Banca, dedicato a opere di narrativa pubblicate in un Paese e in una lingua dell’Unione Europea, edite in Italia e tradotte in italiano. Vincitrici delle prime due edizioni sono state: nel 2024 la scrittrice belga Amélie Nothomb con il romanzo “Psicopompo” (Voland, 2024), intervenuta a Milano per incontrare il pubblico in occasione della Cerimonia di Premiazione al Teatro Carcano, e nel 2023 l’autrice irlandese Catherine Dunne con il libro “Una buona madre” (Guanda, 2022).

“Siamo felici e orgogliosi di promuovere ancora una volta un’iniziativa così importante come il Premio Rapallo BPER Banca” – dichiara il Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci. “Questo evento rappresenta per la nostra città non solo un momento di grande prestigio culturale, ma anche un’occasione per valorizzare il talento femminile nella letteratura e avvicinare le nuove generazioni alla lettura. Continuare questo percorso insieme a BPER Banca e a tutti gli attori coinvolti è per noi motivo di grande soddisfazione”.

Anche quest’anno la Giuria Tecnica del Premio Rapallo BPER Banca 2025 è composta da autorevoli scrittori, giornalisti, critici e figure di spicco del mondo della cultura, da sempre sensibili al femminile e alle questioni connesse al genere: Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella (Presidente), Lella Costa, Margherita Rubino (Coordinatrice del Premio) e Nadia Terranova (Vicepresidente).

Si riconferma la Giuria Popolare, composta da circa 30 studentesse candidate alla maturità 2026 dei licei della Città di Rapallo. Una scelta che ribadisce l’impegno del Premio Rapallo BPER Banca 2025 a coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di lettura, dando loro voce attraverso un processo di partecipazione attiva e formativa nella valutazione delle opere.

L’attenzione alla lettura come strumento di crescita si riflette anche nell’impegno culturale e sociale del Premio attraverso la donazione dei volumi delle edizioni precedenti. Tra le prime realtà a ricevere i libri ci sono la Biblioteca Civica Berio di Genova, che li metterà a disposizione dei cittadini, l’Associazione Abitanti della Maddalena, che li destinerà alla biblioteca di quartiere, e il Centro Per Non Subire Violenza di via Cairoli, che ospita attualmente la Biblioteca Margherita Ferro e sta dando vita a una propria biblioteca aperta a tutti, dai gruppi di lettura alle operatrici del centro, fino al laboratorio di teatro terapia.

In attesa della serata conclusiva e della proclamazione delle vincitrici, anche quest’anno il pubblico avrà l’opportunità di incontrare alcuni ospiti e membri della giuria in occasione del palinsesto “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca”, in programma da fine agosto.

Il Premio Rapallo BPER Banca 2025 si compone di due sezioni: ‘Narrativa’, che prevede una prima, seconda e terza classificata, e ‘Costume e Saggistica’, con la possibilità di premiare libri di indagine giornalistica, sul welfare, di educazione varia.

La partecipazione è riservata solamente a opere in lingua italiana pubblicate per la prima volta a partire dal 10 settembre 2024. Il bando completo è disponibile su www.hellorapallo.it

Entro il 10 ottobre 2025 la Giuria Tecnica indicherà una terna finalista per ciascuna sezione del Premio, individuando così le tre vincitrici per la sezione “Narrativa” e consegnando alla Giuria Popolare la terna individuata per la sezione “Costume e saggistica”.

Successivamente, durante la Cerimonia di Premiazione finale che si terrà a Rapallo sabato 8 novembre 2025:

la Giuria Tecnica svelerà l’ordine di premiazione delle tre autrici vincitrici per la sezione ‘Narrativa ’;

’; una Giuria Popolare al femminile decreterà la vincitrice per la sezione ‘Costume e saggistica’, a partire dalla terna indicata dalla Giuria Tecnica.

Nel corso della serata verranno attribuiti i seguenti premi:

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – I° PREMIO – 5 mila euro

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – II° PREMIO – 3 mila euro

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – III° PREMIO – 2 mila euro

Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Costume e saggistica – 3 mila euro

Il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025

Il Premio Rapallo BPER Banca è affiancato dal Premio Europeo Rapallo BPER Banca “La migliore scrittrice europea”, prestigioso riconoscimento giunto quest’anno alla sua terza edizione, patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dedicato a un’autrice che abbia pubblicato un’opera di narrativa in un Paese e in una lingua dell’Unione Europea, edita in Italia e tradotta in italiano. Nel 2023, la prima edizione del Premio è stata vinta dall’autrice irlandese Catherine Dunne con il libro “Una buona madre” (Guanda, 2022). Nel 2024 il riconoscimento è stato assegnato alla scrittrice belga Amélie Nothomb con il romanzo “Psicopompo” (Voland, 2024), premiata presso il Teatro Carcano di Milano.

Candidature: aperte fino al 10 agosto 2025

Cerimonia di Premiazione finale: sabato 8 novembre 2025 a Rapallo

Bando consultabile al sito: www.hellorapallo.it