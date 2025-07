Consiglio comunale di Busca, seduta straordinaria sul bilancio 2025

Si è svolto lunedì 21 luglio il Consiglio comunale in sessione straordinaria aperto alle ore 19.30 con otto punti all'ordine del giorno:



1 – Approvati i verbali Consiglio Comunale seduta del 12/06/2025 convocata per l’approvazione del regolamento per l'anno 2025 per l'accesso ed il transito ex "Strada militare dei Cannoni" da Busca (Località Colletta di Rossana) ad Elva (Colle della Bicocca).



2 - Bilancio di previsione finanziario anno 2025 – 2027 e DUP 2025 – 2027. Seconda variazione e ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 18/06/2025 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestuale aggiornamento P.E.G. La variazione, che pareggia in competenza, prevede:

- entrate per Euro 11.000 derivanti dal contributo della Fondazione CRC per il bando Estate Insieme 2025;

- entrate per Euro 7.000 dal bando Primavera 2025;

- trasferimento statale Euro 107.353,73 destinato al potenziamento asili nido, utilizzato per l’acquisto di attrezzature a supporto dell’ampliamento della struttura in fase di completamento;

- utilizzo di avanzo vincolato per complessivi € 98.829,77, così suddivisi: Euro 25.000,00 da fondi PNRR PA Digitale per l’acquisto di materiale informatico; Euro 14.291,77 da Fondo di solidarietà comunale 2022 per il potenziamento dei servizi sociali; Euro 59.538,00 da fondi Covid non utilizzati.

Per gli anni 2026 e 2027 sono previsti movimenti pari a Euro 13.252,00.



3 – Approvazione assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

A seguito della variazione al bilancio 2025/2026 è stata confermata la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2025, con un pareggio pari a Euro 16.773.226,05.

L’assestamento ha inoltre determinato i seguenti saldi di pareggio per gli esercizi successivi: per l’esercizio 2026 il pareggio a Euro 14.003.502,84 e per l’esercizio 2027 il pareggio a Euro 14.002.502,84.



4 – Approvato il nuovo statuto dell’Associazione Distretto del Cibo e della Frutta, in seguito alla variazione della forma giuridica in associazione riconosciuta con personalità giuridica. È stata inoltre deliberata la quota per la modifica statutaria, pari complessivamente a € 15.000, ripartiti tra i 44 Comuni aderenti in proporzione al numero degli abitanti. Per il Comune di Busca la quota associativa annuale è stabilita in Euro 750,00.



5 – Approvata l’adesione all’Associazione Terre dei Savoia, organizzazione senza scopo di lucro, con sede presso il Castello di Racconigi, che riunisce comuni piemontesi con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue risorse, in particolare quelle legate alla storia e alla cultura della dinastia sabauda, oltre che quelle agroalimentari e naturalistiche.



6 - Accettazione proposte di cessione bonaria delle aree per realizzazione nuova rotatoria nell’incrocio tra Corso XXV Aprile, Via Pes di Villamarina e Via San Giacomo, e terreni per allargamento Viale Bella Antilia nei pressi della rotatoria tra Corso Romita, Via Tagliata Sottana e Viale Bella Antilia.



7 – Approvata l’istanza di declassificazione di un tratto di SP n. 174 nel concentrico di Busca. Acquisizione al Demanio Comunale del sedime stradale.



8 – Approvata la sdemanializzazione e declassificazione del tratto di strada comunale Via Castelletto di fronte al sagrato della Parrocchia di Castelletto.