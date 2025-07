Saluzzo, "bus a chiamata": una media di trenta corse al giorno

Saluzzo, la nuova fermata del bus a chiamata, di fronte al municipio in via Macallè

Sono quasi completamente posizionate,a Saluzzo, le paline segnaletiche del “bus a chiamata” attivo dal 30 giugno scorso.

ll servizio a poco meno di un mese dall’avvio, sta riscuotendo un buon successo, con una media di circa 30 corse al giorno- informano dalla società che lo fornisce: “Bus Company”, in collaborazione con la società “Moeves”.

Cosa è cambiato nella mobilità cittadina. Con il bus ci si può muovere in tutta Saluzzo e raggiungere, anche le frazioni di Cervignasco, via dei Romani e il municipio di Castellar. Si è passati dalle 56 ai 160 punti di possibili fermate, identificate dall'apposita segnaletica, in orario dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12,30 - dalle 14,30 alle 20. La domenica e festivi non c’è servizio.

Per una panoramica visiva sul funzionamento del servizio: ecco il link

https://www.facebook.com/watch/?v=606179731985509

Per prenotare il nuovo bus a chiamata i cittadine si rivolgono sia call center al numero 0175.478816 (dove rispondono operatori locali che conoscono servizio e territorio), o per tramite APP Moeve.

Al link sottostante ci sono tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di prenotazione del servizio:

https://moeves.it/plus/servizio-a-chiamata-saluzzo/

Il sistema computerizzato della app e del call center, studiato per fornire le soluzioni più immediate, tiene conto anche dell’incrocio con gli orari dei bus di linea che eventualmente servissero la tratta richiesta dall’utente. Per accedere al bus, infatti, è necessario presentarsi all’orario indicato, dalle fermate che sono segnalate sulla app, sulle mappe cartacee e contraddistinte da paline su cui ci sarà un qr code da inquadrare che fornisce tutte le informazioni sul servizio.

Ne sono state individuate anche nuove, come davanti al Palazzo civico saluzzese di via Macallè, di fronte alla Castiglia e, appunto, dalle frazioni e dal municipio di Castellar.

Per un anno dall’avvio del servizio “a chiamata”, come forma promozionale e grazie alla convenzione con il Comune si viaggia allo stesso costo dell’attuale bus urbano: 1 euro per ogni biglietto e lo si può pagare a bordo (contanti, Satispay o tessera BIP). Chi è in possesso di un abbonamento potrà continuare a usarlo per viaggiare sul bus. In caso di imprevisto si ricorda di disdire la prenotazione: così il servizio rimane puntuale e disponibile per tutti.

[Enrico Galleano e il vicesindaco di Saluzzo Francesca Neberti]

“L’esperienza sul campo e il confronto costante con l’utenza – afferma Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company – ci hanno permesso di sviluppare un modello di mobilità davvero su misura, in grado di adattarsi alle esigenze di un territorio che cambia da zona a zona e da stagione a stagione. Il nuovo servizio integra tecnologie digitali avanzate, come l’App Moeves Plus, con il trasporto pubblico locale, offrendo al tempo stesso un sistema tariffario uniforme e accessibile su tutto il territorio”.

E’ un servizio diverso da quello del trasporto pubblico precedente, spiega Livio Avagnina direttore di Bus Company: “è l’utente chiedere un servizio sulla propra esigenza, prenotando in anticipo il trasposto, o il giorno stesso. Con la possibilità di spostarsi nell’ora richiesta se non ci sono altre prenotazioni in quel momento e potendo collegare anche due fermate non collegate.

Ma non è un servizio di taxi “porta a porta”: è un servizio collettivo: di trasporto pubblico. Infatti l’algoritmo del sistema potrà ottimizzare il trasporto con altre persone".