La giornalista e scrittrice Enrica Roddolo ospite del Rotary Club Cuneo 1925

Si è tenuta ieri sera, 22 luglio, presso il Country Club di Cuneo, la consueta serata promossa dal Rotary Club Cuneo 1925, che ha visto come ospite d’onore la giornalista e scrittrice Enrica Roddolo.

Tema dell’incontro - "In viaggio di Stato con il Re", un’affascinante analisi del primo storico discorso di un Windsor a Montecitorio, arricchita dai retroscena dei ricevimenti in Ambasciata e al Quirinale in onore di Carlo III, con uno sguardo d’insieme sulle monarchie europee.

[Enrica Roddolo con Gallina e Fontana]

Royal Editor e inviata speciale del Corriere della Sera, Enrica Roddolo ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua narrazione colta e appassionata, facendo immergere i soci nella vita della corte britannica e nei meccanismi della diplomazia monarchica, regalando un affascinante viaggio tra protocollo, storia e attualità delle case reali.